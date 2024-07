¿Se pueden exorcizar los fantasmas de las fosas comunes de Zimbabwe?

6 horas atras

Por Shingai Nyoka, BBC Noticias, Tsholotsho

Thabani Dhlamini tenía 10 años cuando presenció una masacre en su pueblo

Un número asombroso de fosas comunes rodean la casa de Thabani Dhlamini en el suroeste de Zimbabwe.

Una señalada por la BBC se encuentra cerca del bloque de aseos de una escuela primaria en el pueblo de Salankomo en el distrito de Tsholotsho. Los maestros fueron asesinados y arrojados allí en la década de 1980.

Otra, a pocos pasos de la casa del Sr. Dhlamini, alberga a 22 familiares y vecinos enterrados en dos fosas, todos asesinados por el ejército de Zimbabwe bajo el mando del entonces líder Robert Mugabe.

El Sr. Dhlamini tenía solo 10 años en ese entonces, pero el agricultor de constitución delgada y habla suave todavía está atormentado por los recuerdos.

“No pudimos [hablar de ello] y teníamos miedo de hablar de ello”, dijo el hombre de 51 años a la BBC.

Todos fueron víctimas de asesinatos étnicos entre 1983 y 1987, cuando Mugabe desató la Brigada Cinco, entrenada por norcoreanos, en bastiones del rival de Joshua Nkomo, su rival arquitecto.

Algunos describen lo que siguió como un genocidio. No se sabe cuántas personas murieron, algunas estimaciones lo sitúan en más de 20,000 personas.

Nkomo era un veterano luchador por la libertad de la provincia suroeste de Matabeleland que, más de dos décadas después de su muerte, todavía es cariñosamente conocido como “Padre Zimbabwe”.

Los dos hombres tuvieron una relación conflictiva durante la larga lucha de liberación contra el dominio de la minoría blanca: Nkomo era de la minoría ndebele de Zimbabwe y Mugabe de la mayoría shona.

Getty Images

Los líderes de la liberación, Joshua Nkomo (izquierda) y Robert Mugabe (derecha) fotografiados semanas antes de la independencia de Zimbabwe en 1980

Se lanzó la Operación Gukurahundi, que en ese momento el gobierno dijo que era una misión contrainsurgencia para erradicar a los disidentes que habían estado atacando a civiles.

“Gukurahundi” significa “lluvia limpiadora” en la lengua shona.

Aquellos apuntados por los soldados de élite eran principalmente del grupo étnico ndebele en las provincias de Matabeleland y Midlands, y los asesinatos sentaron las bases para las persistentes tensiones étnicas.

Mugabe gobernó por otras tres décadas, solo después de ser depuesto por su antiguo vicepresidente Emmerson Mnangagwa pareció que Gukurahundi podría ser debidamente confrontado, aunque también se le acusó de estar involucrado.

El Sr. Mnangagwa se encargó de abordar el tema de la reconciliación, dada la crítica sobre cómo varias iniciativas para permitir exhumaciones y reentierros habían fracasado.

Aun así, han pasado siete años para que el presidente Mnangagwa establezca lo que ha llamado el Programa de Participación Comunitaria Gukurahundi. Una serie de audiencias a nivel de aldea, donde los sobrevivientes pueden expresar sus quejas, están programadas para seguir el lanzamiento del domingo.

El Sr. Dhlamini dijo que participaría en las audiencias.

“Quiero liberarme de lo que presencié, necesito desahogar lo que sentí”, dijo, golpeándose el pecho.

Junto con un grupo de niños de su pueblo en 1983, vio cómo los soldados llevaban a rastras a 22 mujeres, incluida su madre, a una choza que luego prendieron fuego.

Cuando las mujeres derribaron la puerta para huir de las llamas, los soldados las abatieron a tiros antes de que pudieran escapar.

La madre del Sr. Dhlamini fue la única superviviente, ya que logró esconderse a lo largo de un granero cercano.

Luego, los niños mayores en el grupo aterrorizado que miraba cerca recibieron órdenes de cargar con los cuerpos perforados por las balas de las mujeres en la choza humeante y en otra al lado.

Un amigo de 14 años de Mr. Dhlamini, Lotshe Moyo, fue uno de ellos, pero porque llevaba un distintivo de apoyo a Nkomo, también fue ordenado a entrar, disparado y las dos chozas reducidas a cenizas.

Hoy en día, sus restos aún están en las ruinas, un área cubierta de maleza rodeada por una valla de cadena y muchos cruces. En una pared de ladrillos encalada, están inscritos los nombres de los muertos.

“Cuando empezamos a hablar sobre ello, mi memoria regresa y parece como si hubiera pasado hoy. Me hace sentir como si pudiera llorar”, dijo el Sr. Dhlamini, quien agregó que su madre había estado tan traumatizada que nunca pudo vivir en el pueblo.

Las víctimas y las familias de los supervivientes están divididas sobre si la nueva iniciativa gubernamental traerá sanación y cambiará su suerte.

Hasta el día de hoy, Julia Mlilo, de 77 años, tiembla al ver a un soldado

En el pueblo vecino de Silonkwe, Julia Mlilo de 77 años se mueve lentamente para encontrarnos. Apenas puede caminar ahora, pero recuerda cada detalle de lo que sucedió el 24 de febrero de 1983.

Al sonido de los disparos, dejó caer su azada en el campo donde estaba trabajando y escapó al bosque con su esposo e hijos.

Cuando salieron, su padre y más de 20 familiares de su esposo habían sido gravemente golpeados y quemados, muchos irreconocibles.

“Solo las cabezas eran identificables”, dijo.

Reunió los restos en un recipiente de hojalata que se usaba para bañarse y los enterró en una fosa cercana.

El lugar donde fueron masacrados y el área de su entierro, junto a un campo de cultivos, están marcados ahora con cruces blancos y rojos reflectantes.

“No los he perdonado, no sé qué me haría perdonar. Siempre que veo a los soldados siento dolor y empiezo a temblar”, dijo la Sra. Mlilo a la BBC.

“No confío en el proceso porque está siendo llevado a cabo por el gobierno, pero participaré en él”, dijo.

A pesar de que Gukurahundi ha terminado, muchos creen que aún están siendo castigados.

Tsholotsho, como muchas partes de Matabeleland, sigue siendo un área desolada y abandonada, con poca o ninguna infraestructura y muy poco desarrollo en los últimos 40 años.

Y desde la década de 1980, los hallazgos de varias comisiones de investigación sobre las atrocidades nunca se han hecho públicos.

Durante la era de Mugabe, comenzó un programa para dar documentos de identidad a los niños cuyos padres habían fallecido o desaparecido y continúa.

Pero audiencias públicas y programas de exhumación anteriores se han estancado.

En Bulawayo, la principal ciudad en Matabeleland, Mbuso Fuzwayo del grupo de presión local Ibhetshu LikaZulu habló con la BBC mientras recogía una placa de metal para conmemorar a aquellos asesinados en Silonkwe.

Varias placas encargadas por el grupo han sido robadas o destruidas, un indicio, él cree, de que Zimbabwe aún no está listo para enfrentar su pasado.

El país tiene una larga historia de abusos contra los derechos humanos e impunidad que se remonta al gobierno de la minoría blanca cuando se llamaba Rodhesia.

“Tenemos muchas violaciones de los derechos de las personas. Durante la lucha de liberación, no hubo nadie llevado ante la justicia”, dijo el Sr. Fuzwayo.

“Después del genocidio, nadie fue llevado a la justicia”, dijo, refiriéndose a Gukurahundi.

“Lo que estamos diciendo es que una vez que se haga justicia, la gente comenzará a respetar los derechos de los demás”.

La sospecha y los recelos sobre el último proceso son un gran obstáculo que el presidente Mnangagwa tendrá que superar al presentarse como un mediador honesto, con un genuino deseo de reunir a Zimbabwe y corregir el pasado.

Fue ministro de seguridad estatal durante las masacres, lo que explica la desconfianza que se siente hacia él en el suroeste.

Algunas de esas fuertes oposiciones vienen de líderes tradicionales que llevarán a cabo las audiencias.

Cruces con cinta reflectante marcan la zona de varios massacres en Matabeleland

El Jefe Khulumani Mathema de Gwanda North siente que el proceso está fundamentalmente defectuoso.

“Debe ser un asunto nacional que se centre en las mejores prácticas internacionales, que es cómo se abordan los genocidios en todo el mundo”, dijo la BBC.

Todos en la región se vieron afectados por las atrocidades y tienen una historia que contar. Cuando era niño, el jefe fue golpeado por los soldados.

“Tenemos países que atravesaron el genocidio. Tenemos Ruanda, tenemos Alemania, pero queremos crear y reinventar la rueda, lo cual no creo que sea factible”, dijo.

“No hay un solo genocidio que haya sido completamente resuelto cuando los perpetradores aún tienen el control de las palancas del poder”.

El Jefe Mathema está decidido a recordar a las víctimas pero no cree que la última iniciativa revele la verdad

El Sr. Fuzwayo, cuyo abuelo fue presuntamente secuestrado y nunca más se supo de él durante las masacres, está de acuerdo.

“No deben intentar decir que esto fue cosa de Mugabe. Fue algo colectivo. El principal perpetrador puede estar muerto, ese es Mugabe, pero Emmerson Mnangagwa sigue estando en ausencia de Mugabe”, dijo.

A pesar de los continuos señalamientos, Mnangagwa siempre ha negado las acusaciones de que jugó un papel activo en Gukurahundi y los gobiernos sucesivos han rechazado las acusaciones de que la operación fue un genocidio.

El Jefe Mathema dijo que las prioridades de las comunidades serían exhumar e identificar los cuerpos de las fosas comunes y permitir a las familias espacio para lamentar apropiadamente a sus parientes.

Pero cree que hay otra pieza del rompecabezas que el gobierno tendrá que completar: contar la verdad sobre lo sucedido y el paradero de los desaparecidos.

Esta nueva investigación pondrá a prueba la sinceridad del presidente Mnangagwa: ¿las audiencias escucharán a los perpetradores? ¿Se abrirán y proporcionarán respuestas a los sobrevivientes? ¿Los hallazgos de investigaciones anteriores ahora serán hechos públicos?

“Hasta el día de hoy no sabemos por qué mataron a las personas, el motivo”, dijo el Sr. Fuzwayo.

“Y no quieren hablar de ello y sigo creyendo que tienen mucho que ocultar”.

