¿Se puede usar una antigua computadora portátil Mac sin batería?

Un lector de Macworld tiene una MacBook Pro del 2009 en perfectas condiciones, excepto por su batería de iones de litio hinchada. Quiere mantenerla para usos limitados después de quitar y desechar de forma segura la batería. ¿Hay alguna desventaja en trabajar sin batería?

Realmente no. Mientras estés siempre enchufado, una laptop de Mac no tiene idea o interés en si está recibiendo energía de una batería o de un enchufe de pared. Hace años, utilicé una iBook de segunda mano de esta manera (en la época en la que podías simplemente quitar una batería muerta, ya que eran extraíbles) para que mis hijos tuvieran una máquina para trabajar cuando eran pequeños.

Por supuesto, el gran problema es que cualquier corte de energía significa que la Mac se apaga instantáneamente. Los discos duros utilizados en las laptops Mac antiguas pueden verse afectados por un apagado repentino, pero suelen estar bien siempre que la máquina no se esté moviendo. Cualquier trabajo en progreso que no esté guardado se pierde.

Nuestro lector ya tiene en cuenta esto y ha planeado el complemento adecuado para una laptop de Mac sin batería: un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). No necesitas un modelo con mucha capacidad de batería, ya que solo estás tratando de darte un momento para guardar y apagar en caso de un corte total de energía. En la mayoría de los casos, el UPS ayuda a la Mac en caso de cualquier pequeño problema que podría hacer que se bloquee o se reinicie.

Actualización: Algunos lectores han reportado tener problemas al usar una laptop de Mac sin batería, ya que, en ciertas condiciones, una Mac puede requerir un sensor de temperatura que forma parte de una batería para medir el calor general del sistema. Cuando falta, macOS puede interpretar que la computadora se está sobrecalentando y ralentizar el proceso. Si experimentas ese problema, consulta este hilo de StackExchange que tiene enlaces e información a lo largo de muchas generaciones de Mac.

Este artículo de Mac 911 es una respuesta a una pregunta enviada por el lector de Macworld Tom.

