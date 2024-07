¿Se puede rechazar una rampa bajada? ¿Por qué el ayuntamiento podría negarse?

Esto podría ser para facilitar la accesibilidad al subir a la acera o como una forma de estacionar su automóvil en su entrada.

Para aquellos que esperan una decisión de su autoridad local, podrían preguntarse si se puede rechazar una solicitud de bordillo rebajado.

Vamos a averiguar según los expertos en hogar.

¿Se puede rechazar un bordillo rebajado?

Desafortunadamente, una solicitud de bordillo rebajado puede ser rechazada por varias razones diferentes.

Homebuilding and Renovations agrega: “Por ejemplo, si el espacio disponible para el vehículo estacionado no es lo suficientemente grande, o si está demasiado cerca de una intersección o si la visibilidad está tan restringida por paredes, setos u otras obstrucciones que no sería seguro para su vehículo cruzar la acera allí.

“Otros problemas, como la necesidad de mover árboles, señales de tráfico, paradas de autobús o modificar restricciones de estacionamiento se pueden superar, pero cada uno de estos costará, alrededor de £600 para la eliminación y reemplazo de un árbol, o hasta £3,000 cada uno para los demás.

“Si necesita modificar tuberías o cables subterráneos de servicios públicos, entonces los costos aumentarán considerablemente.”

¿Necesitas permiso de planificación para un bordillo rebajado?

Al solicitar un bordillo rebajado, necesitas que te otorguen una licencia especial de bordillo rebajado o de cruce de vehículos domésticos de tu autoridad local de carreteras, que suele ser tu consejo de condado o la autoridad unitaria.

Homebuilding and Renovating explica: “Antes de eso y además, es posible que necesites permiso de planificación de tu autoridad local de planificación, que, dependiendo de dónde vivas, puede ser un nivel diferente de gobierno local al de la autoridad de carreteras.

“Específicamente, necesitarás permiso de planificación si tu propiedad está en una carretera clasificada (una carretera A, B o C), o si es un edificio catalogado o se encuentra en una zona de conservación, o si es algo que no sea una casa para una sola familia, como un piso o un apartamento, o un edificio comercial o industrial, por ejemplo.

“También necesitarás permiso de planificación si necesitas elevar alguno de los niveles en medio metro o más, o bajarlos en un metro o más.”

¿Cuándo necesitas permiso de planificación?

¿Se puede apelar a un rechazo de bordillo rebajado?

Buy A Plan afirma: “Si te rechazan el permiso de planificación, puedes apelar.

“Dependiendo de dónde vivas en el Reino Unido, esto puede tomar la forma de una audiencia por un comité local o la presentación de tu apelación ante el Inspector de Planificación.

“Puedes pedir al Departamento de Planificación local que explique el procedimiento que se aplica en tu área.”

Si tienes alguna pregunta sobre cómo solicitar un bordillo rebajado o deseas obtener más información, comunícate con tu autoridad local.