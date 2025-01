Se Notifica a los Inversionistas de APPLIED THERAPEUTICS, INC. (APLT) que la Empresa ha Sido Demandada por Fraude de Valores y se les Insta a Contactar a BFA Law antes del 18 de Febrero.

Nueva York, Nueva York- (Newsfile Corp. – 18 de enero de 2025) – La firma líder de derecho de valores Bleichmar Fonti & Auld LLP anuncia que se ha presentado una demanda contra Applied Therapeutics, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:) y ciertos altos ejecutivos de la Compañía por posibles violaciones de las leyes federales de valores.

Los inversores tienen hasta el 18 de febrero de 2025 para solicitar al Tribunal que sean designados para liderar el caso. La demanda alega reclamaciones bajo las Secciones 10(b) y 20(a) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 en nombre de los inversores en valores de Applied Therapeutics. El caso está pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y lleva por título Alexandru v. Applied Therapeutics, Inc., et al., No. 24-cv-09715.

¿De qué trata la Demanda?

Applied Therapeutics es una empresa biofarmacéutica en fase clínica especializada en el desarrollo de nuevos candidatos a medicamentos contra objetivos moleculares validados en enfermedades raras. El candidato a medicamento principal de la Compañía, govorestat, es un inhibidor de la aldosa reductasa penetrante en el sistema nervioso central para el tratamiento de enfermedades metabólicas raras del sistema nervioso central, incluida la galactosemia.

Durante el período relevante, la Compañía afirmó que sus Nuevas Solicitudes de Medicamentos presentadas a los reguladores para govorestat estaban “respaldadas por una reducción rápida y sostenida de la galactitol, lo que resultaba en un beneficio significativo en los resultados clínicos en pacientes pediátricos, junto con un perfil de seguridad favorable.” Applied Therapeutics también aseguró a los inversores que sus pruebas se “realizaron adecuadamente” y que la Compañía se “sentía bien con la calidad de los datos”, afirmando que “tomó medidas realmente extensas” y “en realidad grabó en video” y tenía “entrenadores expertos” revisar todas las actuaciones de la prueba de marcha-carrera de 10 metros, el punto final principal del Estudio de Fase III INSPIRE de la Compañía para govorestat.

La Acción de la Acción Revela la Verdad

El 27 de noviembre de 2024, Applied Therapeutics emitió un comunicado de prensa afirmando que la FDA emitió una Carta de Respuesta Completa para la NDA para govorestat. La Carta de Respuesta Completa indicaba que la FDA completó su revisión de la solicitud y determinó que no podía aprobar la NDA debido a “deficiencias en la solicitud clínica.”

Esta noticia provocó que el precio de las acciones de Applied Therapeutics cayera más del 80% en el transcurso de varios días de negociación, desde un precio de cierre de $10.21 por acción el 26 de noviembre de 2024 a un precio de cierre de $1.75 por acción el 2 de diciembre de 2024.

Luego, el 2 de diciembre de 2024, Applied Therapeutics reveló que recibió una carta de advertencia de la FDA relacionada con su estudio de govorestat que discutía “problemas relacionados con la captura de datos electrónicos” y “un error de dosificación en la fase de escalada de dosis del estudio que resultó en niveles ligeramente inferiores a los objetivos en un número limitado de pacientes[.]”

Esta noticia provocó que el precio de las acciones de Applied Therapeutics cayera más del 26% en el transcurso de varios días de negociación, desde un precio de cierre de $1.75 por acción el 2 de diciembre de 2024 a un precio de cierre de $1.29 por acción el 5 de diciembre de 2024.

