Se liberan seis rehenes en Gaza mientras cientos de palestinos serán liberados.

El grupo extremista palestino Hamas liberó seis rehenes más el sábado, con cientos de prisioneros palestinos listos para ser liberados de las cárceles israelíes en un intercambio bajo un frágil acuerdo de alto el fuego.

Los seis rehenes fueron entregados a la Cruz Roja en diferentes partes de Gaza, con Tal Shoham de 40 años y el cautivo de larga data Avera Mengistu, de 39 años, liberados primero en la ciudad de Rafah.

Omer Shem-Tov, Eliya Cohen y Omer Wenkert, todos en sus 20 años, fueron luego entregados a representantes de la Cruz Roja en el campamento de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza.

Combatientes enmascarados y armados de Hamas estuvieron presentes en ambas ceremonias de entrega, que fueron transmitidas en vivo por televisión en Israel y el mundo árabe.

Aparentemente, se les dijo a los rehenes que sonrieran y saludaran a las multitudes que se habían congregado entre edificios en ruinas durante más de 16 meses de guerra.

Un representante de la Cruz Roja fue forzado a firmar documentos de entrega en el escenario en ambos casos mientras sonaba música fuerte.

El último rehén liberado el sábado fue Hisham al-Sayed, de 36 años, quien fue liberado en la ciudad de Gaza después de casi 10 años en cautiverio.

Según la cadena Al Jazeera, Hamas decidió no mostrar su entrega ya que es un israelí árabe.

Como parte de la liberación de los hombres, Israel está preparado para liberar a 602 prisioneros palestinos, incluidos 50 que cumplen condena de por vida, según información palestina. Dos liberados después de una década en cautiverio.

Al-Sayed y Mengistu, de origen etíope, habían sido retenidos por Hamas durante unos 10 años, después de cruzar la frontera hacia la Franja de Gaza voluntariamente en 2015 y 2014 respectivamente.

Hamas publicó grabaciones de los dos durante su cautiverio, con Al-Sayed mostrado acostado en una cama con una máscara de oxígeno en 2022. Las imágenes causaron indignación en Israel.

Según fuentes israelíes, ambos hombres están lidiando con problemas psicológicos.

Los otros cuatro hombres fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 por Hamas y otros grupos extremistas durante su masacre sin precedentes en el sur de Israel, que resultó en 1,200 muertes. Ese día más de 250 personas fueron tomadas como rehenes.

Más de 48,300 palestinos han muerto en la guerra que siguió, según la autoridad sanitaria controlada por Hamas.

Shem-Tov, Cohen y Wenkert – de 22, 27 y 23 años respectivamente – fueron secuestrados en el festival de música Nova cerca de la frontera con Gaza, mientras que Shoham, que también tiene ciudadanía austriaca, fue capturado en el cercano kibutz Be’eri mientras visitaba a parientes allí.

Hamas liberó a tres de los seis rehenes antes de lo planeado, después de que originalmente se suponía que serían liberados el próximo fin de semana de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego.

La milicia quería asegurarse de que la liberación de docenas de sus miembros de alto rango de las cárceles israelíes no fallara en el último minuto, informaron los medios.

Cuerpo de Shiri Bibas devuelto a Israel. Anteriormente, el kibutz de Nir Oz confirmó la identidad de Shiri Bibas, cuyo cuerpo fue entregado a la Cruz Roja el viernes por la noche.

“El kibutz anuncia con profundo dolor que fue asesinada mientras estaba en cautiverio en Gaza”, dijo una portavoz.

Hamas entregó los cuerpos de los hijos de la mujer alemana-israelí de 32 años, Ariel y Kfir, quienes tenían 4 años y 9 meses respectivamente cuando fueron secuestrados, junto con otro cautivo fallecido, el activista por la paz de 84 años Oded Lifshitz, el jueves.

Sin embargo, más tarde los expertos forenses israelíes determinaron que los restos en un cuarto ataúd no pertenecían a Shiri Bibas como afirmó inicialmente Hamas.

La milicia admitió más tarde un posible error que resultó en la transferencia de los restos de otra mujer desconocida. La confusión, ya sea deliberada o accidental, causó gran indignación en Israel.

Segunda fase incierta. Hamas está listo para entregar los cuerpos de otros cuatro rehenes israelíes la próxima semana, en el paso final de la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

El acuerdo de alto el fuego por etapas estipula que durante la primera fase de seis semanas, un total de 33 rehenes serán liberados gradualmente a cambio de 1,904 prisioneros palestinos.

Desde el inicio del alto el fuego en la guerra de Gaza el 19 de enero, Hamas ha liberado a 25 rehenes en varias rondas, así como a cuatro cadáveres, incluidos Bibas y sus dos hijos pequeños. Además, cinco tailandeses secuestrados de Israel fueron liberados independientemente del acuerdo.

Ninguna de las partes ha celebrado negociaciones serias sobre la segunda fase del acuerdo, como estaba previsto originalmente, según informes.

Se espera que la segunda fase del acuerdo conduzca a un fin definitivo de la guerra y a la liberación de los rehenes restantes, pero no está claro si realmente se puede implementar.

Hamas ha reiterado su interés en un acuerdo sobre la segunda fase y un intercambio completo de los rehenes restantes por prisioneros palestinos, a condición de un alto el fuego permanente y una retirada completa de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Sin embargo, Israel está insistiendo en su objetivo de guerra de destruir completamente a Hamas. Más de 60 rehenes aún están en la Franja de Gaza, de los cuales aproximadamente la mitad ya no se cree que estén vivos.

Las Brigadas Al-Qassam, la rama militar de Hamas, inician la ceremonia durante la cual están entregando a dos rehenes israelíes, Tal Shoham y Avera Mengistu, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como parte del acuerdo de alto el fuego. Abed Rahim Khatib/dpa

Las Brigadas Al-Qassam, la rama militar de Hamas, entregan a uno de los dos rehenes israelíes, Avera Mengistu, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como parte del acuerdo de alto el fuego. Abed Rahim Khatib/dpa