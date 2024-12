Se insta a las personas a aprender primeros auxilios para pinchazos antes de Navidad

St John Ambulance dijo que la gente debe aprender lo básico de qué hacer en casos de drogar.

Drogar es cuando alguien le da alcohol o drogas a otra persona sin su conocimiento o consentimiento y puede involucrar poner alcohol o drogas en bebidas; drogar con aguja, donde las personas son inyectadas; o drogar con vape o cigarrillo, donde se ponen drogas en estos productos.

Los síntomas de drogar incluyen sensación de embriaguez o somnolencia, estar “fuera de sí” o más ebrio de lo esperado, confusión mental, habla arrastrada, pérdida de memoria, pérdida de inhibiciones, náuseas, vómitos y problemas para respirar.

Hasta ahora en 2024, 10,000 jóvenes se han convertido en Jóvenes Respondedores, aprendiendo técnicas vitales de primeros auxilios de calle con St John Ambulance.

Aprende más sobre Jóvenes Respondedores: https://t.co/vJubCXOGyL pic.twitter.com/Dt3KMK1B0a

— St John Ambulance England (@stjohnambulance) 25 de julio de 2024

Las víctimas también pueden sufrir espasmos musculares o convulsiones, pérdida de conocimiento o una resaca severa después de beber poco o nada de alcohol.

Qué hacer si tú o alguien a tu alrededor es drogado



En un nuevo consejo, St John Ambulance dijo que las víctimas deben mantenerse hidratadas animándolas a beber agua poco a poco, ponerlas en un lugar seguro y siempre tener a alguien con ellas.

Si una persona piensa que ha sido drogada, ella o un amigo deben alertar al personal del bar y a la policía, incluyendo informar cualquier comportamiento sospechoso.

Si la víctima pierde el conocimiento, otros deberían ponerla en posición de recuperación y llamar a una ambulancia.

St John Ambulance dijo que la gente también debe saber cómo hacer RCP en caso de que alguien deje de respirar.

Una encuesta a 2,000 personas en todo el Reino Unido para la nueva campaña Switch on to Spiking de St John encontró que el 23% de los jóvenes de 18 a 43 años sintieron que “definitivamente” habían sido drogados, aumentando al 41% cuando se añadieron aquellos que creían que “posiblemente” habían sido drogados.

Los voluntarios de St John Ambulance están manteniendo seguras a las comunidades este verano. 💚 pic.twitter.com/OCQ77kw9wu

— St John Ambulance England (@stjohnambulance) 26 de julio de 2024

La directora médica de la organización, la Dra. Lynn Thomas, dijo: “Nuestra última investigación muestra que este terrible crimen continúa arruinando la vida social de las personas cuando simplemente quieren salir y disfrutar juntos”.

“Si bien apoyamos plenamente todos los esfuerzos para prevenir y procesar los incidentes de drogar, St John tiene como objetivo enseñar a las personas cómo cuidarse mutuamente cuando ocurre lo peor.

“Reconocer los síntomas de drogar es un primer paso crítico en ese cuidado y ayudará a proteger a las víctimas de más daños.

“Quedarse con una víctima de drogamiento, monitorearla y estar listo para dar primeros auxilios podría salvar su vida.

“Instamos a las personas a equiparse con ese conocimiento”.

Se insta a las personas a buscar Switch on to Spiking en línea para aprender más.

La semana pasada, la ministra de protección Jess Phillips dijo en el programa Today de BBC Radio 4 que la gente debería “acercarse a una mujer… y decir ‘¿Está todo bien?’ donde sea seguro hacerlo si creen que alguien ha sido drogado.

¿Es ilegal drogar a alguien o su bebida?

Aunque drogar ya es ilegal, el Partido Laborista ha dicho que convertirá en delito específico darle a alguien alcohol o drogas, sin que lo sepan o consientan.

Las estadísticas publicadas en diciembre pasado revelaron que, en promedio, la policía recibe 561 informes de drogar al mes.

Sin embargo, se cree que el drogar se denuncia poco.

Eve Adams tenía 19 años cuando terminó en el hospital después de que fue drogada en un club en Chester en una salida nocturna con su hermana gemela, Lauren (Imagen: Family Handout/PA Wire) Lectura recomendada:

Eve Adams tenía 19 años cuando fue drogada en un club en Chester en una salida nocturna con su hermana gemela, Lauren y terminó en el hospital.

Ella dijo: “Sentí como si me hubiera golpeado un autobús. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Fue tan increíblemente doloroso. Tenía niebla cerebral.

“El dolor de cabeza duró semanas, como una resaca interminable. Todavía estaba vomitando tres días después.

“No sé qué pasó esa noche. Me cuestiono si solo estaba ebria, pero sé en lo más profundo que no lo estaba y todos a mi alrededor saben que no lo estaba”.