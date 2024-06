Se informa que llegará a tu iPhone en iOS 18 la ‘Inteligencia de Apple’: esto es lo que puedes esperar.

Hemos aprendido de los comentarios de Tim Cook y numerosos informes que Apple está trabajando en funciones de IA para todos sus dispositivos y plataformas. Y casi con seguridad, la gigante tecnológica lo presentará durante el discurso de apertura de WWDC 2024.

Ahora, sin embargo, tenemos una idea de cómo Apple etiquetará las funciones de IA, y no, no será inteligencia artificial o “Absolutamente Increíble”, como bromeó Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing de Apple, en una publicación en X (antes conocida como Twitter).

Según Mark Gurman de Bloomberg, se llamará “Inteligencia Apple”, lo cual ciertamente suena bien. Aparentemente, será el lugar central para optar por las nuevas funciones integradas en iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15. Como se predijo, probablemente se trate de integrar funcionalidades de IA en las aplicaciones y servicios actuales, aquellas que alguien podría utilizar a diario y ofrecer valor.

Como señala Gurman, “la compañía está menos centrada en la tecnología deslumbrante, como la generación de imágenes y videos, y en cambio se concentra en funciones con un amplio atractivo”.

Estas probablemente se convertirán en funciones de resumen para navegar por una bandeja de entrada abarrotada o comprender el contenido de una página web al momento. Al igual que la IA de Galaxy de Samsung o la función Gemini de Google, se extenderán para resumir notas, transcribir automáticamente grabaciones de voz e incluso proporcionar un resumen simple de las notificaciones.

En Mensajes, las respuestas sugeridas deberían mejorar, y Siri aparentemente obtendrá el equivalente a un nuevo cerebro, con suerte haciéndolo mucho más útil. La actualización podría integrar un gran modelo de lenguaje para permitir al asistente virtual controlar funciones y características dentro de aplicaciones y realizar consultas de varios pasos. También se señala en el último informe de Bloomberg que Apple se asociará con OpenAI y que sus herramientas se utilizarán para alimentar algunas funciones.

El informe señala que las funciones de “Inteligencia Apple” serán completamente opcionales y no se activarán por defecto; además, pueden ser etiquetadas como “una versión beta”. Esta pista sugiere que Apple planea mejorarlas con el tiempo y potencialmente agregar características adicionales.

Parece que necesitarás una Mac o iPad con un chip de la serie M o más reciente. Para el iPhone, aparentemente será compatible con los próximos modelos introducidos en 2024, así como el iPhone 15 Pro o 15 Pro Max. Es probable que se requiera el A15 Bionic o posterior, pero será interesante ver si se necesitará para todas las funciones o solo elementos específicos.

Al igual que otros servicios, el procesamiento se realizará en un dispositivo o en la nube; esto sería un cambio para Apple, que siempre se enfoca en la privacidad y seguridad de los usuarios. A este respecto, el informe señala que WWDC se centrará en las “precauciones” que está tomando Apple, como “características de seguridad en los chips que está utilizando en sus centros de datos”, y que no se crearán perfiles de usuario basados en datos de clientes.

Con cualquiera de las opciones de procesamiento, está claro que la privacidad será la prioridad, y Apple la usará para diferenciarse de sus competidores. También podría ayudar a que más personas opten por la Inteligencia Apple, y eso, combinado con características realmente útiles que se perciban como útiles, podría ayudar a cambiar las tornas aquí. Después de todo, las mejoras útiles para aplicaciones y herramientas que usamos a diario pueden ayudar a acelerar los flujos de trabajo y facilitar las tareas.

Tendremos que esperar y ver qué presenta Apple en el inicio de WWDC 2024 y cómo posicione la IA, perdón, la Inteligencia Apple. Puedes ver las cinco cosas que esperamos que Apple presente, incluido un resumen de todas nuestras noticias previas al inicio a las 10 am PT / 1 pm ET / 6 pm BST el 10 de junio (3 am AEST, el 11 de junio).

Si has estado esperando una aplicación de Calculadora para iPad, parece que este es el año. VisionOS 2.0 también traerá más entornos a Vision Pro, y al parecer también obtendremos nuevos fondos de pantalla para Mac, iPhone e iPad, una aplicación dedicada para gestionar contraseñas, y la capacidad de crear emojis al momento.