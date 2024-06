Se informa que Apple enfrenta miles de millones en multas por no cumplir con la Ley de Mercados Digitales de Europa.

Apple realizó una serie de cambios en el iPhone en Europa para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE. La DMA ha obligado a Apple a permitir a los usuarios de iPhone instalar aplicaciones de tiendas de aplicaciones de terceros y utilizar navegadores de terceros que funcionen en motores no basados en WebKit. La DMA también permite a los desarrolladores ofrecer a los consumidores opciones dentro de las aplicaciones para realizar pagos que eviten la plataforma de pagos de Apple. Según el Financial Times, la Comisión Europea no está contenta con la Tarifa de Tecnología Básica de Apple y tiene planeado multar a la compañía por no cumplir con la DMA. Si se determina que Apple no ha cumplido con la DMA, se enfrentará a una multa de hasta el 10% de sus ingresos mundiales anuales promedio. En el año fiscal 2023, Apple obtuvo $383 mil millones, lo que significa que podría enfrentar una multa considerable de $38.3 mil millones. Las empresas que infringen repetidamente la DMA enfrentan multas de hasta el 20% de sus ingresos mundiales anuales.

El gigante tecnológico impone la Tarifa de Tecnología Básica a los desarrolladores que deciden regirse por las nuevas reglas de la App Store de Apple en los 27 países de la UE. Estas nuevas reglas permiten a los desarrolladores utilizar procesadores de pago alternativos para sus aplicaciones de la App Store en la UE que se enumeran en los diversos sistemas operativos de Apple. La Tarifa de Tecnología Básica cobra a los desarrolladores €0.50 por cada instalación anual que supere el millón. Apple tiene algunas reglas para proteger a los pequeños desarrolladores.

En marzo, críticos de la App Store de larga data como Spotify y Epic Games, junto con otras 32 empresas, escribieron una carta a la CE acusando a Apple de “burlarse de la DMA y de los considerables esfuerzos de la Comisión Europea y de las instituciones de la UE para hacer que los mercados digitales sean competitivos”. La carta añade: “La nueva estructura de tarifas en los nuevos términos propuestos parece diseñada para mantener e incluso amplificar la explotación de la dominancia de Apple sobre los desarrolladores de aplicaciones”.

Aunque el informe de hoy señala que la Comisión Europea podría anunciar formalmente cargos contra Apple durante “las próximas semanas”, estos hallazgos son preliminares y Apple podría tener aún tiempo para realizar los cambios necesarios en iOS que mantendrían a la Comisión Europea fuera de su camino.