Se facilita la sincronización de Google Messages en la web con el emparejamiento basado en cuenta.

Google Messages se ha convertido en una aplicación de mensajería popular para usuarios de Android, con más de mil millones de descargas en la Google Play Store. Sin embargo, una de las quejas más grandes sobre la aplicación ha sido la necesidad de escanear un código QR para usarla en múltiples dispositivos, como tablets y computadoras, al mismo tiempo.

Esto puede ser un problema, especialmente para los usuarios que están constantemente cambiando entre dispositivos. Para solucionar esto, Google comenzó a experimentar hace unos meses con un nuevo sistema de emparejamiento de dispositivos basado en cuentas de Google. Este nuevo sistema hace que sea más conveniente emparejar tu teléfono con la versión web de la aplicación sin tener que escanear un código QR. Afortunadamente, como lo ha detectado 9to5Google, después de algunos meses de pruebas beta, el sistema de emparejamiento basado en cuentas ahora se está implementando para más usuarios. Según lo informado por 9to5, para usar la nueva función, simplemente ve a la dirección web de Google Messages (messages.google.com/web) y elige iniciar sesión con tu cuenta de Google. Luego, abre la aplicación de Mensajes en tu teléfono y empareja los emojis que se muestran en ambos dispositivos para confirmar que deseas emparejarlos. Una vez que hayas confirmado tu elección, podrás enviar y recibir mensajes desde tu computadora o tablet.

Imágenes a través de 9to5Google

Desafortunadamente, el nuevo sistema de emparejamiento aún no está disponible para todos. Cuando intenté usarlo navegando a la página web de Messages by Google, vi la opción de usar el inicio de sesión con la cuenta de Google, pero no pude completar el proceso en mi teléfono. De hecho, hay un aviso claro en la parte superior que advierte a los usuarios que es posible que la función aún no esté disponible para ellos.

El nuevo sistema de emparejamiento basado en cuentas aún no reemplaza al antiguo sistema basado en QR y tiene la limitación de que solo puedes tener una instancia de navegador activa a la vez. Sin embargo, la aplicación indica qué dispositivo Android se está utilizando para los mensajes en ese momento.