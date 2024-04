Se espera que las iniciativas de IA tomen el foco.

Amazon tiene programado publicar sus ganancias trimestrales después del timbre el martes, continuando una ola de resultados de Big Tech que hasta ahora han sorprendido a Wall Street pero también han mostrado una advertencia sobre cierta impaciencia con el gasto pesado en inteligencia artificial. Se espera que la compañía ofrezca actualizaciones sobre el progreso de su desarrollo de IA, el estado de su lucrativo negocio en la nube y el crecimiento de su segmento de publicidad.

El informe de Amazon llegará una semana después de que su rival en la nube y competidor en IA, Microsoft (MSFT), publicara un trimestre impresionante, superando las expectativas por la fuerza de su negocio de computación en la nube. El mercado aplaudió aún más fuerte los resultados del gigante de Google, Alphabet (GOOG, GOOGL), que superaron tanto en las líneas superiores como inferiores y vinieron con un anuncio de un nuevo dividendo, lo último en una tendencia entre los gigantes tecnológicos.

Esto es lo que Wall Street espera para algunas de las métricas más significativas de Amazon en el cuarto trimestre fiscal de la compañía:

Ingresos: se espera $142.6 billones ($127.4 billones en Q1 2023)

Ganancias ajustadas por acción: se espera $0.82 ($0.31 en Q1 2023)

Tiendas en línea: se espera $54.8 billones ($51.1 billones en Q1 2023)

Servicios Web de Amazon: se espera $24.1 billones ($21.4 billones en Q1 2023)

Publicidad: se espera $11.8 billones ($9.5 billones en Q1 2023)

Amazon ve el potencial para que las iniciativas de IA generen decenas de miles de millones de dólares para su negocio en la nube. El CEO Andy Jassy dijo en una carta anual a los accionistas a principios de este mes, “La IA generativa puede ser la mayor transformación tecnológica desde la nube (que todavía está en sus primeras etapas), y quizás desde Internet”.

Amazon, que se ha posicionado como un líder en IA, es otro jugador en la carrera por reclamar cuota de mercado y lanzar nuevos servicios al consumidor. En marzo, Amazon aumentó su inversión en la startup de IA Anthropic, vertiendo otros $2.75 billones para llevar su inversión total a $4 billones.

Al igual que sus competidores Microsoft y Alphabet, Amazon está utilizando su peso en su negocio de computación en la nube para obtener una ventaja en el mercado de IA incipiente. Las herramientas de IA requieren enormes cantidades de datos y potencia de procesamiento para entrenar y ejecutar grandes modelos de lenguaje y sus aplicaciones, confiando en los proveedores de la nube para suministrar infraestructura vital.

Al igual que otros acuerdos entre gigantes tecnológicos y empresas centradas en la IA, la asociación de Amazon con Anthropic viene con un compromiso de usar sus servicios de computación en la nube, destacando una ventaja de las compañías de billones de dólares mientras intentan dominar la próxima era de la IA.

Amazon es el jugador más grande en la industria de la nube. Amazon Web Services reclama cerca del 30% de la cuota de mercado, seguido por Microsoft Azure y Google Cloud. El trío juntos representa aproximadamente dos tercios del mercado.

En septiembre, Amazon lanzó su servicio de IA, llamado Amazon Bedrock, permitiendo a los clientes construir aplicaciones de IA generativas a través de modelos existentes ofrecidos por Anthropic, Stability AI y Amazon mismo.

Pero el compromiso de Amazon con el progreso de la IA también ha venido acompañado de reducciones de personal.

Amazon dijo a principios de este mes que está recortando cientos de empleos en AWS a medida que su negocio más rentable muestra signos de una desaceleración en las ventas.

La última ronda de recortes llegó mientras la compañía lidiaba con otros contratiempos. Amazon decidió poner fin a sus sistemas de pago sin cajero en sus supermercados Amazon Fresh en los EE.UU.

El gigante minorista también enfrenta una creciente competencia en su propio terreno. Las empresas de comercio electrónico Temu y Shein representan una amenaza creciente para el imperio de compras en línea de Amazon.

Los analistas señalan otras áreas de crecimiento como puntos destacados para Amazon. Con casi el 15% de la cuota de mercado, el negocio publicitario de la compañía ocupa el tercer lugar detrás de los líderes de publicidad digital de toda la vida Google y Meta (META).

Los analistas de Evercore ISI escribieron en una nota de previsión el domingo que el negocio de anuncios de Prime Video de Amazon tiene un gran potencial de crecimiento. Señalaron los vastos recursos de Amazon, los datos del consumidor y el amplio alcance de Prime Video como factores que podrían impulsar la expansión de la nueva plataforma publicitaria. Amazon lanzó un plan con anuncios para audiencias en enero.

El informe de ganancias de Amazon llegará justo antes de la conclusión de la reunión de política de mayo de la Fed. El mercado espera ampliamente que el banco central mantenga estables las tasas de interés. Pero nuevas señales sobre cuándo la Fed podría comenzar a reducir las tasas, si es que lo hace, tendrán un impacto en Amazon y otras acciones tecnológicas importantes que han impulsado el repunte bursátil de este mes.

Las acciones de la compañía, que se unieron al Dow Jones Industrial Average (^DJI) en febrero, han subido alrededor del 20% en el año.

