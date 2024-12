Se espera que Jimmy Carter yazca en estado de duelo en la Rotonda del Capitolio mientras la nación llora su muerte.

El expresidente Jimmy Carter, quien falleció el domingo a los 100 años, se espera que yacerá en estado en la Rotonda del Capitolio en enero, según informó Fox News.

Los funcionarios aún no han publicado las fechas específicas en las que el cuerpo de Carter estará en la Rotonda. The New York Times reportó que se espera que el 39º presidente yacerá en estado tanto en el Capitolio del Estado de Georgia como en el Capitolio de los EE. UU. antes de que tenga lugar un funeral de estado en la Catedral Nacional de Washington.

El exlíder de la mayoría del Senado, Harry Reid, fue el último estadista en yacer en estado en enero de 2022. Doce presidentes de los EE. UU. han yacido en estado, comenzando con el expresidente Abraham Lincoln. El último presidente de los EE. UU. en yacer en estado fue el expresidente George H.W. Bush, quien falleció en noviembre de 2018.

Se esperan múltiples observancias de la muerte de Carter en los próximos días. El Carter Center anunció el domingo que se esperan eventos en Atlanta y Washington, D.C. Carter era de Plains, Georgia.

JIMMY CARTER, 39º PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, FALLECIDO A LOS 100 AÑOS