Se espera que empresa española anuncie acuerdo con Harland & Wolff

Navantia ya tiene una relación comercial con Harland and Wolff [PA Media]

Se espera que el astillero estatal de España confirme el jueves que está comprando Harland and Wolff, el astillero de Belfast más conocido por el Titanic. Navantia ha estado en negociaciones exclusivas desde octubre después de que la empresa matriz de Harland and Wolff cayó en administración. Se espera que el acuerdo también incluya las instalaciones de Harland and Wolff en Escocia e Inglaterra. Navantia ya tiene una relación comercial con la empresa. El astillero principal de Navantia está en Cádiz, en el sur de España [Getty Images]. Es el contratista principal en un proyecto para construir tres buques de apoyo para la Royal Navy, con Harland and Wolff actuando como subcontratista en el Reino Unido. El gobierno puede anunciar que está mejorando los términos de ese acuerdo para reflejar los costos aumentados. La empresa emplea a unos 1.200 empleados en Belfast, Appledore en Inglaterra y Methil y Arnish en Escocia. El astillero principal de Navantia está en Cádiz, en el sur de España. Emplea a más de 4,000 personas y tiene una facturación anual de aproximadamente €1.3bn (£835m). En 2019, los entonces propietarios noruegos de H&W retiraron el apoyo financiero [Getty Images]. Harland y Wolff fue fundada en 1861 por el británico Edward Harland y su socio comercial alemán, Gustav Wolff. Para principios del siglo XX, Harland and Wolff dominaba la construcción naval mundial y se había convertido en el constructor más prolífico de transatlánticos del mundo. Sin embargo, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el astillero ha pasado de crisis en crisis y estuvo bajo el control estatal del Reino Unido de 1977 a 1989. En 2019, sus entonces propietarios noruegos retiraron el apoyo financiero y la empresa cayó en insolvencia, sin haber construido un barco en una generación. El gobierno puede anunciar un acuerdo mejorado para reflejar los costos aumentados [Getty Images]. Fue comprado por Infrastrata, una pequeña empresa energética con sede en Londres que no tenía una experiencia significativa en ingeniería marina. Infrastrata luego cambió su nombre a Harland and Wolff y en 2022 ganó el contrato con la Royal Navy como parte de un consorcio liderado por Navantia. Sin embargo, las pérdidas financieras se acumularon a medida que expandía sus operaciones y se volvió cada vez más dependiente de préstamos a alto interés de un prestamista especializado de EE. UU., Riverstone. La empresa solicitó una garantía de préstamo del gobierno de £200 millones para refinanciar sus préstamos, pero fue rechazada por considerarse demasiado arriesgada para los contribuyentes. Su empresa matriz entró en administración en septiembre y el experto en reestructuración Russell Downs fue nombrado para dirigir el negocio y encontrar un nuevo propietario.