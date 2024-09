Se espera que el presidente envejecido de Argelia logre un segundo mandato en las elecciones del sábado.

ALGIER, Argelia (AP) — Los argelinos acuden a las urnas el sábado para votar por el presidente y determinar quién gobernará su rica nación del norte de África en gas — cinco años después de que las protestas prodemocracia llevaran a la expulsión del presidente anterior por parte del ejército tras dos décadas en el poder.

Argelia es el país más grande de África en cuanto a superficie y, con casi 45 millones de habitantes, es el segundo más poblado del continente después de Sudáfrica en celebrar elecciones presidenciales en 2024 — un año en el que se están llevando a cabo más de 50 elecciones en todo el mundo, que abarcan a más de la mitad de la población mundial.

Desde que se programaron las elecciones en marzo — antes de lo previsto — ha habido poco suspenso, ya que el presidente respaldado por el ejército, Abdelmadjid Tebboune, parece estar listo para ganar fácilmente contra los dos opositores que compiten contra él: un islamista y un izquierdista.

La campaña de verano ha provocado poco entusiasmo, aparte de en la televisión pública, donde es obligatorio cubrir las apariciones de los candidatos y sus representantes. En la televisión, la temporada electoral se presenta como un asunto vibrante.

“Votar no tiene sentido en Argelia como en las grandes democracias,” dijo Kaci Taher, de 28 años, a The Associated Press un mes antes de las elecciones. “De donde vengo, los resultados y las cuotas se fijan de antemano en la sala de atrás del gobierno, ¿entonces cuál es el sentido de participar en la farsa electoral?”

“Tío Tebboune,” como su campaña ha presentado al septuagenario de 78 años, fue elegido en diciembre de 2019 después de casi un año de manifestaciones semanales exigiendo la renuncia del ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Sus demandas se cumplieron cuando Bouteflika renunció en abril y fue reemplazado por un gobierno interino de sus antiguos aliados, que convocó elecciones más adelante en el año.

Los manifestantes se oponían a celebrar elecciones demasiado pronto, temiendo que los candidatos que se presentaron ese año estuvieran cerca del antiguo régimen y perpetuaran el sistema corrupto que querían terminar. Tebboune, un ex primer ministro visto como cercano al poderoso ejército político de Argelia, emergió como ganador. Pero su victoria se vio empañada por la baja participación de votantes, los boicots generalizados de los manifestantes y los disturbios del día de las elecciones, durante los cuales la multitud saqueó los colegios electorales y la policía dispersó las manifestaciones.

Este año, Tebboune se presentó como candidato independiente con el apoyo de varios partidos políticos, incluido el Frente de Liberación Nacional, que ha dominado la política argelina desde que el país obtuvo la independencia de Francia después de más de una década de guerra en 1962.

El nativo del suroeste de Argelia y veterano político ha enmarcado su primer mandato en el cargo como un punto de inflexión, diciéndoles a los votantes en un mitin de campaña la semana antes de las elecciones que él “puso a Argelia en el camino correcto.” Para afianzar su legitimidad tanto a nivel nacional como con los aliados de Argelia, espera que más de los 24 millones de votantes elegibles del país participen en las elecciones del sábado que en su primera, cuando el 39,9% votó.

“Parece que lo más importante para ‘le pouvoir’ en estas elecciones es la participación de los votantes para dar legitimidad a su candidato, cuya victoria es un hecho consumado,” dijo el sociólogo argelino Mohamed Hennad, empleando un término utilizado con frecuencia para describir al establecimiento político respaldado por el ejército.

Veintiséis candidatos presentaron documentación preliminar para postularse en las elecciones, aunque finalmente solo se aprobaron dos para desafiar a Tebboune. Al igual que el presidente, ambos también han hecho hincapié en la participación. Ninguno de ellos es novato en política y han evitado criticar directamente a Tebboune durante la campaña.

Abdelali Hassani Cherif, un ingeniero de 57 años del partido islámico Movimiento de la Sociedad por la Paz, ha hecho apelaciones populistas a la juventud argelina, postulándose con el lema “¡Oportunidad!” y pidiendo esfuerzos para aumentar el empleo y reformar la educación, donde el idioma francés ha jugado un papel importante además del árabe.

Youcef Aouchiche, un ex periodista de 41 años que se postula con el Frente de Fuerzas Socialistas, hizo campaña en base a una “visión de futuro,” y mencionó los problemas de derechos humanos que afectan a los periodistas, activistas y críticos del gobierno en la Argelia de Tebboune. Es la primera vez desde 1999 que su partido, que cuenta con un gran apoyo entre las minorías étnicas en el centro de Argelia, presenta un candidato.

Andrew Farrand, el director de Oriente Medio y África del Norte en la consultora de riesgos geopolíticos Horizon Engage, dijo que ambos candidatos de la oposición tenían como objetivo principal las elecciones legislativas de 2025 más que la contienda presidencial de 2024. Debido a que la ley argelina financia a los partidos políticos en función del número de escaños que obtienen en las elecciones legislativas, esperan que la campaña los posicione para tener un buen desempeño en 2025.

“Es un juego a largo plazo: ¿Cómo puedo movilizar a mi base? ¿Cómo puedo construir una máquina de campaña? ¿Y cómo puedo ganarme el favor de las autoridades para poder tener la oportunidad de aumentar mis escaños?” dijo. “Hemos visto eso en su elección de no criticar directamente al presidente… junto con un mensaje muy fuerte a los argelinos para que salgan a votar.”

Además de Aouchiche y Cherif, otros boicotearon el concurso, denunciándolo como un ejercicio de sello de goma que solo podría afianzar el poder de Tebboune y de las élites que gobiernan el país.