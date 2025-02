Se encuentran sustancias químicas tóxicas ‘para siempre’ en el agua potable de la comunidad de PEI

Abre esta foto en la galería:

La bandera provincial de la Isla del Príncipe Eduardo ondea en Ottawa, 6 de julio de 2020.Adrian Wyld/The Canadian Press

A los residentes de una comunidad de la Isla del Príncipe Eduardo ubicada en una antigua base militar se les insta a comprar agua potable después de que pruebas provinciales encontraran niveles elevados de tóxicos “productos químicos perennes” en el agua del grifo local, la última zona en lidiar con una clase ubicua de compuestos fabricados por el humano cuyas implicaciones para la salud aún no se comprenden completamente.

Ubicado a unos seis kilómetros al noroeste del centro de Summerside, Slemon Park alberga a unas 700 personas, muchas de las cuales viven en casas construidas en las décadas de 1940 y 50, cuando la propiedad era parte de una bulliciosa base aérea que cerró en 1989.

A principios de este mes, recibieron una carta de Slemon Park Corporation, la agencia de la corona provincial que supervisa el sitio. Indicaba que su agua potable excede las nuevas pautas nacionales para una amplia familia de productos químicos llamados sustancias per- y polifluoroalquil (PFAS). Los compuestos no se descomponen fácilmente en el medio ambiente o en el cuerpo humano.

Una carta de seguimiento les informó a los residentes que podían comprar garrafas de cuatro litros de agua en la tienda local On The Fly Convenience por $1.50 la garrafa hasta que se puedan ordenar e instalar sistemas de filtración en el hogar.

La combinación de las dos cartas ha desconcertado y molestado a los residentes.

“¿Por qué deberíamos pagar por el agua embotellada, deberían traérnosla de forma gratuita”, dijo Sheila Barlow, quien ha vivido en Slemon Park durante cinco años. “No hicimos esto al agua”.

Tres residentes más de Slemon Park expresaron sentimientos similares en entrevistas con The Globe and Mail. Aunque las cartas no aconsejan específicamente no consumir el agua, todos los residentes dijeron que ya no beben agua directamente de sus grifos.

“Tengo uno de esos filtros Brita”, dijo la Sra. Barlow. “No sé si es suficiente o no”.

Resistentes al calor, al aceite y al agua, los PFAS se han utilizado desde la década de 1940 en una serie de productos como espumas retardantes de fuego, utensilios de cocina antiadherentes y ropa repelente al agua. En años recientes, los investigadores han relacionado la exposición a ciertos PFAS con un mayor riesgo de algunos cánceres, disminución de la fertilidad, retrasos en el desarrollo infantil, respuesta inmune reducida, aumento del colesterol y otros problemas de salud.

“Los científicos todavía están trabajando para comprender más sobre los efectos en la salud de exposiciones a largo plazo de bajo nivel a la amplia clase de PFAS”, dijo el portavoz de Health Canada, Mark Johnson, en un comunicado por correo electrónico.

“Si alguien está expuesto a una cantidad de PFAS por encima del objetivo, no necesariamente significa que se desarrollarán problemas de salud”, agregó. “Si se desarrollan problemas de salud o no depende de cuánto, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo está expuesto un individuo, así como a qué PFAS está expuesto dicho individuo. Las características específicas de cada persona, incluida su edad, hábitos y estado de salud general, pueden influir en cómo reaccionará su cuerpo ante las exposiciones químicas”.

Basándose en la creciente evidencia de efectos adversos para la salud, Health Canada introdujo nuevas pautas para el agua potable de los compuestos el año pasado. Los nuevos estándares establecen que la suma de 25 PFAS diferentes en muestras de agua potable no debe exceder los 30 nanogramos por litro (ng/L).

Las pruebas provinciales de los tres pozos de Slemon Park encontraron totales de 45,5 ng/L, 55,4 ng/L y 58,2 ng/L, respectivamente, según la primera carta.

El umbral de Health Canada es solo una pauta y, por lo tanto, no es exigible. La responsabilidad de la regulación y ejecución del agua potable suele recaer en las provincias y territorios.

Una portavoz del gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo dijo que la provincia está siguiendo la guía de Health Canada y ha estado muestreando proactivamente agua potable en busca de PFAS desde la entrada en vigencia de los nuevos estándares.

“Las pruebas indican que el agua potable en la Isla del Príncipe Eduardo suele estar por debajo del objetivo actual para los PFAS, y los datos de muestreo están disponibles en nuestro registro de agua”, dijo Katie Cudmore en un comunicado por correo electrónico.

El muestreo en todo el mundo ha encontrado que los aeropuertos son lugares comunes de contaminación por PFAS, siendo la fuente probable los Espumosos Formadores de Película Acuosa (AFFFs), los retardantes de fuego que contienen PFAS utilizados para extinguir incendios de aeronaves.

Desde la década de 1970 hasta la década de 2000, las tripulaciones de bomberos de los aeropuertos canadienses llevaron a cabo ejercicios con frecuencia utilizando AFFFs antes de que se conocieran públicamente los efectos adversos para la salud. El Departamento de Defensa Nacional (DND) ha probado muchos de sus bases y ha encontrado un nivel de contaminación en algunos sitios.

Las espumas utilizadas en uno de esos sitios, el aeropuerto Jack Garland en North Bay, Ont., se filtraron en un arroyo que desemboca en Trout Lake, el principal embalse de agua potable de la ciudad. Las pruebas posteriores de PFAS han encontrado niveles similares a los de Slemon Park. El DND se ha comprometido a destinar 19,4 millones de dólares para trabajos de remediación.

No hay indicaciones de que la actividad histórica del DND en Slemon Park tenga algo que ver con la contaminación. Contactado el domingo, un portavoz del DND dijo que el departamento estaría en mejor posición para responder preguntas sobre la comunidad más adelante en la semana.

Según el sitio web de la Corporación Slemon Park, la actividad aeroespacial y la capacitación en seguridad pública continúan en el sitio.

Los residentes dicen que no han recibido notificación sobre una fuente potencial de la contaminación. Shawn McCarvill, presidente de la corporación, remitió una solicitud de entrevista a la provincia.

La segunda carta a los residentes indica que la corporación proporcionará jarras o dispensadores de filtración y ha ordenado filtros bajo el fregadero.

La corporación también está trabajando en opciones a largo plazo, como filtrar los tres pozos, conectarse al sistema de agua municipal de la Ciudad de Summerside o perforar nuevos pozos.