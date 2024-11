Se encuentran activos de CarPlay de próxima generación en base de datos pública conforme se acerca el lanzamiento

La próxima generación de CarPlay de Apple sigue mostrando signos de vida. Hace poco tiempo, vimos nuevos iconos de CarPlay debutar en una versión beta reciente de iOS 18.2, y ahora algunos activos frescos de CarPlay de próxima generación han aparecido en una base de datos en línea pública.

Nuevos activos se centran en los instrumentos de CarPlay de Audi

Apple ha dicho desde hace tiempo que los primeros vehículos con su “próxima generación” de CarPlay llegarán este año, aunque aún no sabemos cuáles serán.

Sin embargo, una pista puede estar en una reciente presentación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Según informa MacRumors a través del colaborador Aaron Perris, la base de datos en línea de la oficina acaba de publicar una presentación de Apple que parece ser activos de CarPlay de próxima generación específicos de Audi.

Los nuevos activos fueron presentados por primera vez ante la EUIPO el 11 de agosto de 2024, pero solo se publicaron recientemente el 15 de noviembre.

No muestran nada particularmente nuevo o único que no se haya visto en los conceptos de diseño de Apple anteriormente. También ya sabíamos que Audi sería un socio de CarPlay de próxima generación, por lo que no es una sorpresa.

Pero al menos los activos proporcionan más evidencia nueva de que la próxima generación de CarPlay sigue en marcha, y con suerte pronto.

¿Crees que los primeros vehículos CarPlay de próxima generación se lanzarán este año? Haznos saber en los comentarios.

