¿Se disparará la acción de Nvidia después de su división de acciones? Esto es lo que muestra la historia.

¿Qué hace la acción más caliente en el S&P 500 después de dispararse más que cualquier otra acción de gran capitalización en el mercado? Anunciar una importante división de acciones podría ser un buen seguimiento.

Eso es exactamente lo que está haciendo Nvidia (NASDAQ: NVDA). Las acciones del fabricante de unidades de procesamiento gráfico (GPU) han casi triplicado su valor en los últimos 12 meses. Nvidia llevará a cabo una división de acciones de 10 a 1 después de que cierre el mercado hoy. Las acciones comenzarán a cotizar a un precio por acción mucho más bajo el lunes 10 de junio.

Pero ¿se disparará la acción de Nvidia después de su división de acciones? Aquí tienes lo que muestra la historia.

¿Buenos tiempos por delante?

Las divisiones de acciones no cambian absolutamente nada sobre el negocio de una empresa o sus perspectivas de crecimiento. Todo lo que hacen es aumentar el número de acciones en circulación y bajar el precio por acción.

Sin embargo, una razón por la que las empresas llevan a cabo divisiones de acciones es que el movimiento puede proporcionar un buen catalizador. La idea es que algunos inversores se mantienen al margen con una determinada acción cuando es demasiado cara para ellos comprar. Pero cuando el precio por acción es más bajo, están más dispuestos a adquirir acciones. Esto podría aplicarse especialmente a una acción muy seguida como Nvidia.

¿Es esto lo que muestra la historia? Sí, según el Comité de Inversiones de Investigación del Bank of America. Encontró que las acciones han logrado rendimientos totales del 25% en los 12 meses después de anunciar una división de acciones. En comparación, el S&P 500 subió alrededor del 12%, en promedio, durante el mismo período.

Pero la historia no es tan buena en años recientes. Desde 2010, las acciones con divisiones han entregado un rendimiento total de alrededor del 18% durante los 12 meses siguientes al anuncio de una división de acciones, en comparación con el 13% para el S&P 500, según un informe de Statista basado en datos del Bank of America, Bloomberg y Global Financial Data.

Lo que revela la historia de las divisiones de acciones de Nvidia

¿Ha registrado Nvidia ganancias sobresalientes después de sus divisiones de acciones anteriores? La compañía ha dividido sus acciones cinco veces en el pasado. Veamos lo que sucedió antes y después en cada caso.

El 27 de junio de 2000, Nvidia llevó a cabo una división de acciones de 2 a 1. En las semanas previas a la división, las acciones subieron constantemente.

Sin embargo, las acciones de Nvidia cayeron inmediatamente después de la división de acciones y bajaron significativamente hacia fin de año. Un año después de la división, las acciones subieron bastante. No hay forma de saber con certeza si esta ganancia fue directamente atribuible a la división de acciones, sin embargo.

Nvidia llevó a cabo otra división de acciones de 2 a 1 el 12 de septiembre de 2001. Esta vez, las acciones de la compañía cayeron tanto antes como inmediatamente después de la división. Las acciones se recuperaron durante el resto del año. Sin embargo, luego comenzaron un declive pronunciado (al igual que el mercado en general).

La siguiente división de acciones de Nvidia tuvo lugar el 7 de abril de 2006, esta vez de 2 a 1. En este caso, las acciones subieron antes de la división y luego cayeron poco después. Después de una fuerte caída, las acciones de Nvidia se recuperaron. Aun así, un año después, habían subido apenas un poco más del 1%, mientras que el S&P 500 había subido más del 13%.

Al año siguiente, Nvidia llevó a cabo su primera división de acciones de 3 a 2. Las acciones volvieron a subir antes de la división de acciones. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. Nvidia pronto se desplomó con una caída mucho peor que la del S&P 500.

Nvidia llevó a cabo una división de acciones de 4 a 1 el 20 de julio de 2021. Esto fue otro escenario de buenas y malas noticias.

Las acciones del fabricante de chips subieron tanto antes como inmediatamente después de la división de acciones. Un año después, sin embargo, el precio por acción de Nvidia era menor que cuando se produjo la división. Sin embargo, Nvidia aún logró superar al S&P 500 durante este período.

Una mejor razón para comprar acciones de Nvidia

¿Podemos sacar conclusiones sólidas de la historia de las divisiones de acciones de Nvidia? Desafortunadamente, no.

Tampoco pondría demasiada fe en las conclusiones del Bank of America sobre el rendimiento a largo plazo de las acciones después de anunciar divisiones, de todos modos. Es posible que las acciones individuales que superaron al S&P 500 después de anunciar divisiones de acciones lo hubieran hecho incluso sin dividir sus acciones.

De todos modos, hay una razón mucho mejor para comprar acciones de Nvidia que su división de acciones. La demanda de chips de alta potencia para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial (IA) sigue en aumento. Nvidia es el líder indiscutible en el mercado de chips de IA, y su rápida velocidad de innovación parece probable que mantenga a la empresa en la cima durante los próximos años.

Esto debería traducirse en un sólido crecimiento de beneficios. Cuando los beneficios crecen, los precios por acción suelen seguir el mismo camino, con división de acciones o sin ella.

Bank of America es un socio publicitario de The Ascent, una compañía de Motley Fool. Keith Speights tiene posiciones en Bank of America. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Bank of America y Nvidia. Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Se disparará la acción de Nvidia después de su división de acciones? Esto es lo que muestra la historia. fue publicado originalmente por The Motley Fool