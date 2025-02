Se desperdicia, pero es oro.

Priti Gupta

Reportera de Tecnología, Mumbai

Reemy

Zeeshan Ali tiene docenas de pelucas para su acto de drag

Zeeshan Ali ha sido un artista de drag durante 10 años y ha llevado su espectáculo por toda India.

Central en su actuación es una colección de alrededor de 45 pelucas.

“Es un altar de identidad, que me ayuda a hacer la transición de mi yo cotidiano a personajes exagerados, glamorosos o caprichosos. La peluca adecuada me hace sentir más auténtico y me empodera para dominar el escenario,” dice Ali, quien está basado en Mumbai.

Pero lograr ese aspecto correcto no fue fácil en los primeros días.

“Cuando comencé mi carrera, la accesibilidad de las pelucas era extremadamente difícil en India. La mayoría debía ser importada del extranjero o solía hacer pelucas con lana, tela, cualquier cosa disponible para mí,” dice.

Pero las cosas son diferentes ahora.