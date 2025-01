Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses evacuar el Congo debido a los ataques a las embajadas.

El martes, los Estados Unidos aconsejaron a los ciudadanos estadounidenses que abandonen la República Democrática del Congo en vuelos comerciales después de que cientos de manifestantes atacaran varias embajadas extranjeras y un edificio de las Naciones Unidas en la capital, Kinshasa. Los ataques se produjeron en medio de la furia por una ofensiva rebelde respaldada por Ruanda en el este del Congo. La ira hacia los aliados extranjeros de Congo ha ido en aumento debido a lo que se percibe como su fracaso en detener un ataque a la ciudad oriental clave de Goma por parte del M23, una milicia que las Naciones Unidas y los Estados Unidos dicen que está respaldada y dirigida por Ruanda. Debido al aumento de la violencia en toda la ciudad de Kinshasa, la Embajada de los Estados Unidos en Kinshasa aconseja a los ciudadanos estadounidenses que se resguarden en su lugar y luego abandonen de manera segura mientras haya opciones comerciales disponibles, según una alerta de seguridad publicada en el sitio web de la embajada. La embajada emitió el aviso al final de un día tumultuoso en Kinshasa, donde el Departamento de Estado informó de “protestas violentas” en varios edificios del gobierno estadounidense. Los manifestantes quemaron neumáticos y arrojaron piedras frente al principal complejo de la Embajada de los Estados Unidos, según informes de noticias locales, y entraron en el sitio de un nuevo edificio de embajada que está en construcción, según un funcionario estadounidense en Kinshasa que habló bajo condición de anonimato para preservar la seguridad del personal. El sitio fue asegurado más tarde y no hubo heridos, dijo el funcionario. También se atacaron las embajadas de Francia, Ruanda, Uganda, Bélgica, Países Bajos y Kenia. Los manifestantes entraron y provocaron un incendio en la Embajada de Francia, lo que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, llamó violencia “inaceptable”. “Macron mata en Congo”, rezaba un mensaje dejado en un muro de la embajada, refiriéndose al presidente Emmanuel Macron de Francia, un aliado favorito de Ruanda. “Nos has traicionado durante mucho tiempo”. Los manifestantes también saquearon la Embajada de Ruanda, que fue desalojada en los últimos días después de que Congo expulsara a los diplomáticos ruandeses. “Ruanda hace que nuestros hermanos en el este sufran”, dijo Taki Gires, un manifestante de 21 años que entró en la embajada. “Estamos saqueando su embajada no para enriquecernos, sino como un acto de sabotaje que recordarán, porque no podemos seguir siendo víctimas mientras ellos viven en paz”, agregó. Los manifestantes también atacaron la oficina de la agencia humanitaria de la ONU en Congo, según un funcionario de las Naciones Unidas, que se refirió a la situación como “caos total”. Los rebeldes del M23 han estado luchando contra las fuerzas armadas congoleñas y grupos armados aliados por el control territorial en las regiones ricas en minerales del este del Congo. Su última ofensiva ha desplazado a más de 500,000 personas desde el inicio del año, según la agencia de refugiados de las Naciones Unidas. A medida que estallaron las protestas enojadas en Kinshasa, se escucharon disparos en Goma, a 1,000 millas al este, una zona que alguna vez fue un refugio para las personas que huían del avance del M23 y la violencia de otros grupos armados. Muchos están huyendo de nuevo ante la lucha de los rebeldes del M23 por capturar completamente la ciudad. Ruanda niega apoyar al M23. En cambio, ha acusado a Congo de no mantener la paz en sus regiones del este y de amenazar la seguridad de Ruanda al acumular tropas cerca de su frontera. En una llamada el lunes con el presidente de Congo, Félix Tshisekedi, el Secretario de Estado Marco Rubio condenó el asalto del M23 a Goma y afirmó el respeto de Estados Unidos por la soberanía de Congo, según Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Alemania dijo que suspendía sus próximas reuniones con Ruanda sobre desarrollo. A pesar de las amplias expectativas de que el presidente Tshisekedi se dirigiera a la nación el martes, hasta ahora ha permanecido en su mayoría en silencio públicamente, lo que llevó a los manifestantes a expresar su enojo también hacia su líder. “Nos preguntamos si hay un presidente en nuestro país”, dijo un manifestante, Dedieu du Ciel, que había ingresado a la Embajada de Ruanda. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto el martes, la segunda en dos días, un alto funcionario de la operación de mantenimiento de la paz de la ONU en el este de Congo dijo en una alocución televisada desde Goma que las bases de la misión estaban abrumadas por civiles y soldados congoleños que abandonaban las armas. “Nuestras bases no son seguras”, dijo Vivian van de Perre, subdirectora de la misión en Congo, desde una oficina de la ONU en la ciudad oriental, llevando un casco y un chaleco antibalas. La ministra de Relaciones Exteriores de Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a emitir una declaración conjunta condenando a Ruanda, algo que hasta ahora ha fallado en hacer. “Si el consejo falla, entonces serán las calles las que se harán cargo”, dijo la Sra. Wagner.