Scooter Braun se retira como manager musical después de 23 años.

El magnate de la música Scooter Braun ha anunciado su retiro de la gestión de talentos después de 23 años. El empresario, de 42 años, dijo que se ha retirado para centrarse en su papel como padre, así como director ejecutivo de la empresa de entretenimiento HYBE America. El año pasado, se informó que varios clientes destacados de Braun, incluidos Ariana Grande y Justin Bieber, estaban siguiendo caminos diferentes con el manager. En una declaración de casi 1.400 palabras publicada en su cuenta de Instagram, Braun dijo que ahora es “un padre primero, un director ejecutivo segundo, y un manager nunca más”. Originario de Nueva York, Braun es uno de los managers de música más exitosos del mundo. Su gran oportunidad llegó en 2008, cuando vio a Justin Bieber, de 12 años, cantando en YouTube. Siguió al joven a través de su escuela, pidiendo a los miembros de la junta directiva que lo pusieran en contacto con la madre de Bieber, y lo firmó con un sello discográfico que había formado con la estrella de R&B Usher. Otros clientes de Braun han incluido a Demi Lovato, David Guetta, Black Eyed Peas, Ava Max, Carly Rae Jepsen y Quavo. Braun dijo que decidió alejarse de la gestión musical después de que “uno de mis mayores clientes y amigos me dijera que querían expandir sus alas e ir en una nueva dirección”. No reveló quién era el cliente. Braun dijo que a pesar de trabajar “24 horas al día, siete días a la semana” durante toda su vida adulta, era “hora de asumir un nuevo rol”. “A medida que mis hijos crecían y mi vida personal sufría algunos golpes, me di cuenta de que mis hijos eran tres superestrellas que no estaba dispuesto a perder”, dijo. “Los sacrificios que una vez estuve dispuesto a hacer ya no podía justificarlos.” Braun también es conocido por su disputa con Taylor Swift, que comenzó en 2019 cuando compró su antiguo sello discográfico Big Machine por $300 millones a través de su grupo de inversiones Ithaca Holdings. Esto significó que obtuvo el control de las grabaciones maestras de los seis primeros álbumes de Swift. Como respuesta, Swift bloqueó las solicitudes para que su música fuera utilizada en programas de televisión y películas, cortando una fuente vital de ingresos para el grupo de inversiones de Braun. Luego comenzó a regrabar todo su material antiguo, recuperando la propiedad de los álbumes y devaluando aún más los originales.