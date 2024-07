SCHW, MTCH, BAC y más

Echa un vistazo a las empresas que están en boca de todos en la negociación a mediodía. Charles Schwab: La gigante de servicios financieros cayó cerca del 9% después de presentar sus resultados del segundo trimestre. La firma reportó ganancias ajustadas de 73 centavos por acción y ingresos de $4.69 mil millones. Estos apenas superaron las estimaciones, ya que los analistas encuestados por LSEG esperaban ganancias de 72 centavos por acción en $4.68 mil millones en ingresos. La firma también reportó una pérdida en el margen de interés neto, según FactSet. Match Group: La acción de citas en línea subió casi el % después de que el inversor activista Starboard Value presionara a Match Group en una carta del lunes para que mejore sus márgenes y rentabilidad o se haga privada. Starboard Value actualmente tiene una participación de aproximadamente el 6.5% en Match Group. Bank of America: El banco subió un 5% después de reportar resultados financieros mejores de lo esperado. Las ganancias del segundo trimestre fueron de 83 centavos por acción, superando los 80 centavos esperados por los analistas encuestados por LSEG. Los ingresos fueron de $25.54 mil millones, frente a la estimación consensuada de $25.22 mil millones. Bank of America también dio nuevas previsiones sobre el aumento del ingreso neto por intereses en el cuarto trimestre. Morgan Stanley: Las acciones subieron casi un 2% después de que el beneficio y los ingresos del banco superaran las expectativas de Wall Street debido a un rendimiento más fuerte de lo esperado en el comercio e inversión bancaria. Según el banco, las ganancias aumentaron un 41% en comparación con el año anterior, con un rebote en la actividad de Wall Street ayudándolo a alcanzar $3.08 mil millones, o $1.82 por acción. Los ingresos también aumentaron un 12% a $15.02 mil millones. UnitedHealth: La acción subió más del 5% después de que la gigante de seguros de salud presentara resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. La compañía reportó ganancias ajustadas de $6.80 por acción en ingresos de $98.86 mil millones, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban ganancias de $6.66 por acción en ingresos de $98.84 mil millones. Shopify: Las acciones avanzaron alrededor del 7% después de que Bank of America mejorara la calificación de la acción de neutral a compra. Citando el crecimiento de los ingresos y el gasto disciplinado, la firma espera una expansión saludable de márgenes en el futuro. Reddit: Las acciones de la empresa de redes sociales cayeron más del 7% después de que Loop Capital rebajara la calificación de la acción de compra a mantener. La firma cree que los riesgos superan cualquier posible alza. PNC Financial: La acción del banco subió un 4% después de resultados mejores de lo esperado para el segundo trimestre. PNC reportó $3.30 en ganancias ajustadas por acción. Los analistas encuestados por LSEG habían calculado $2.98 por acción. PNC dijo que su margen de interés neto aumentó desde el primer trimestre. EPAM Systems: Las acciones de la empresa de servicios de ingeniería de software obtuvieron alrededor de un 4% después de que Jefferies mejorara la calificación de la acción de mantener a comprar. Esperando que las valoraciones y ganancias hayan “tocado fondo”, la firma dice que una recuperación en el gasto discrecional y un potencial impulso en la demanda de inteligencia artificial están subestimados. Rio Tinto: Las acciones de la empresa minera cayeron un 2%. Rio Tinto dijo que su producción de mineral de hierro en Pilbara en el segundo trimestre fue un 2% menor en comparación con el período del año anterior. Una colisión de trenes en mayo obstaculizó la producción de la empresa. Acciones de constructoras: El ETF de construcción de viviendas de EE. UU. (ITB) subió un 4%, ya que los inversores rotaron hacia sectores del mercado previamente olvidados, apostando a que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés. Dream Finders Homes subió un 7% y Toll Brothers un 5%. PulteGroup y Builders FirstSource avanzaron casi un 6%. Acciones de semiconductores: Los inversores redujeron sus tenencias de selectas altas en voladores de semiconductores el martes. Nvidia cayó aproximadamente un 2%, al igual que Advanced Micro Devices y Broadcom. El ETF de Semiconductores VanEck (SMH) cayó menos del 1%. State Street: Las acciones de la firma financiera subieron más del 6% después de reportar una superación de ganancias para el segundo trimestre. La firma publicó ganancias de $2.15 por acción en ingresos de $3.19 mil millones. Los analistas encuestados por FactSet esperaban $2.03 por acción en ingresos de $3.15 mil millones. -Reporte de Sarah Min, Lisa Kailai Han, Pia Singh, Jesse Pound, Michelle Fox y Darla Mercado de CNBC.