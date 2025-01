Schumer instó a Biden a no postularse

El líder demócrata del Senado Chuck Schumer (D-N.Y.), quien públicamente proclamó después del desastroso debate del presidente Biden, “Estoy con Joe”, ha revelado ahora a The New York Times que instó abiertamente a Biden a retirarse de la carrera durante una reunión privada el 13 de julio.

“Si corres y pierdes ante Trump, y perdemos el Senado, y no recuperamos la Cámara, esos 50 años de trabajo increíble y hermoso se van por la ventana”, dijo Schumer a Biden sin rodeos, según reportó el Times, que describió el encuentro “tenso” desde el punto de vista del legislador de Nueva York.

“Pero peor aún: pasarás a la historia estadounidense como una de las figuras más oscuras”, advirtió Schumer a Biden.

“Si fuera tú”, dijo Schumer, “no correría, y te insto a que no lo hagas”.

El Times describió a Schumer como “cansado y tenso” después de no dormir la noche anterior y de hacer un viaje de cuatro horas desde Brooklyn hasta la casa de playa de Biden en Rehoboth Beach, Del.

Había revisado fichas de notas para ensayar lo que iba a decir al presidente, cuyos números en las encuestas cayeron después de su débil actuación en el debate contra Donald Trump en Atlanta el 27 de junio.

Schumer le diría a Biden que si hubiera una votación secreta entre los senadores demócratas, no más de cinco dirían que debería quedarse en la carrera. Y Schumer le diría a Biden que su propio encuestador le dio solo un 5 por ciento de posibilidades de vencer a Trump.

ABC News’s Jonathan Karl informó el 17 de julio que Schumer instó privadamente a Biden a retirarse de la carrera en esa reunión del 13 de julio en Rehoboth, un informe que inicialmente elogió el portavoz de Schumer.

ABC informó en ese momento que Schumer tuvo una conversación franca con Biden, argumentando que sería mejor si Biden se retirara de la carrera presidencial de 2024.

Pero la oficina de Schumer se mostró en desacuerdo.

“A menos que la fuente de ABC sea Chuck Schumer o el presidente Joe Biden, la información es mera especulación. El líder Schumer comunicó directamente las opiniones de su caucus al presidente Biden el sábado”, dijo el portavoz de Schumer en julio.

Schumer insistió a los reporteros que seguía respaldando a Biden.

“Estoy con Joe”, dijo Schumer a los reporteros en julio cada vez que se le preguntaba sobre la vergonzosa actuación de Biden en el debate y sus bajos números en las encuestas.

Pero ahora que Biden ha pronunciado su discurso de despedida final a la nación y está listo para dejar la Casa Blanca para el lunes, Schumer ha revelado el papel que desempeñó junto con la ex presidente de la Cámara Nancy Pelosi (D-Calif.) en presionar a Biden para que se bajara de la lista en un intento tardío de salvar el 2024 elecciones para su partido.

El Times informó que Schumer pudo escuchar al presidente gritando cuando llegó a la casa de playa ese caluroso día de julio.

Biden estaba terminando una acalorada llamada por Zoom con un pequeño grupo de legisladores de la Cámara que estaban planteando sus preocupaciones de que perdería ante Trump y arrastraría consigo a los candidatos demócratas del Senado y la Cámara.

Schumer temía que Biden se sintiera acorralado y se obstinara aún más.

El Times informó que Schumer había estado preocupado “durante meses” de que Biden perdería ante Trump y costaría a los demócratas cualquier posibilidad de mantener el control del Senado y recuperar la Cámara.

Pero no pensaba que Biden no fuera capaz de hacer el trabajo, aunque a menudo divagaba en sus conversaciones semanales y a veces no recordaba por qué llamaba Schumer, según el Times.

Schumer había respaldado la agudeza mental de Biden solo unos meses antes, cuando les dijo a los periodistas en el Capitolio el 13 de febrero que las preocupaciones sobre la condición física y mental de Biden eran “propaganda de derechas”.

“Hablo con el presidente Biden, ya saben, regularmente, a veces varias veces en una semana, o usualmente varias veces en una semana. Su agudeza mental es genial. Está bien. Es tan bueno como lo ha sido en los años”, declaró Schumer a mediados de febrero.

La líder demócrata fue preguntada por la entrevistadora de NBC, Kristen Welker, durante una entrevista reciente si “ella y otros altos demócratas engañaron” a los estadounidenses sobre la “agudeza mental” de Biden.

“Mira, no lo hicimos”, respondió Schumer con brusquedad antes de defender el historial y el carácter de Biden.

“La legislación que aprobamos, uno de los grupos más significativos de legislación desde la Gran Sociedad de Lyndon Johnson”, Schumer dijo, refiriéndose a la Ley de Reducción de la Inflación de Biden, que incluía una serie de disposiciones energéticas y climáticas.

El senador Ron Wyden (D-Ore.), el miembro de más alto rango del Comité de Finanzas del Senado y compañero de mucho tiempo de Schumer en el Senado y la Cámara, confirmó que Schumer actuó en nombre de la mayoría de los demócratas del Senado al pedirle a Biden que se retirara de la carrera.

“En primer lugar, Chuck Schumer y Joe Biden tienen una larga relación. Chuck fue una conexión creíble y persuasiva porque volvieron a los años trabajando en temas del Comité Judicial”, dijo Wyden a Kasie Hunt de CNN. “Era un vínculo común real para ellos, así que creo que fue la decisión correcta que los senadores demócratas contactaran a través del senador Schumer”.

Wyden dijo que Schumer fue “la persona” para enviar el mensaje directo a Biden de que los senadores demócratas no creían que pudiera ganar y solo arrastraría a otros candidatos demócratas.

“Ciertamente, el senador Schumer habla con todos nosotros. La gran broma es que conoce todos nuestros números de teléfono de memoria. Así que sí, no había duda de que lo iba a hacer. Él era la persona para hacerlo. Esos años de trabajar juntos … lo convirtieron en un buen candidato para ello”, dijo Wyden a CNN.

