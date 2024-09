Schumer destaca la seguridad ferroviaria y la reducción de los costos de la insulina como principales prioridades para el resto de 2024.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), circuló una carta a sus colegas del Senado el domingo por la tarde advirtiéndoles sobre la próxima fecha límite de financiamiento del gobierno del 30 de septiembre y destacando la legislación de seguridad ferroviaria y propuestas para reducir el costo de insulina y medicamentos recetados como las principales prioridades restantes en 2024.

Schumer también dijo que haría una prioridad continuar confirmando los nominados judiciales y de rama ejecutiva del presidente Biden en los próximos cuatro meses, ya que los demócratas están en peligro de perder su mayoría en el Senado.

El líder demócrata advirtió que la falta de extensión del financiamiento del gobierno más allá del final del mes amenazaría “fondos cruciales para la atención médica, la infraestructura, la educación, la seguridad alimentaria, los veteranos, la seguridad fronteriza, la competitividad de EE. UU. y más”.

Reiteró que los demócratas apoyarán una resolución continua para mantener el financiamiento del gobierno durante unas semanas o meses, pero enfatizó que no apoyarán cláusulas políticas controvertidas republicanas, como el Acta de Salvaguardia de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE), que requeriría que las personas muestren prueba de ciudadanía al registrarse para votar.

“Como he dicho antes, la única forma de lograr cosas es de manera bipartidista. A pesar de la bravuconería republicana, así es como hemos manejado cada proyecto de ley de financiamiento en el pasado, y esta vez no debería ser una excepción. No permitiremos que píldoras venenosas o extremismo republicano pongan en riesgo el financiamiento de programas críticos”, dijo.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el viernes un plan de 46 páginas para financiar el gobierno hasta el 28 de marzo de 2025, que incluye la propuesta de requerir prueba de ciudadanía durante el registro de votantes.

Schumer en una declaración conjunta con la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Patty Murray (D-Wash.), advirtió la semana pasada que “evitar un cierre del gobierno requiere bipartidismo, no un proyecto de ley redactado por un solo partido”.

Mirando más allá de la fecha límite de financiamiento de este mes, Schumer dijo que todavía espera terminar varias prioridades retrasadas antes de que el 118° Congreso concluya antes de enero.

“Aún hay oportunidades de cooperación bipartidista en la NDAA, la seguridad ferroviaria, la reducción del costo de insulina y medicamentos recetados, y la inteligencia artificial, entre otros,” escribió Schumer, refiriéndose a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que los legisladores dicen probablemente no llegará al pleno hasta después de las elecciones.

“Aunque no podremos lograr todos estos objetivos antes de las elecciones, es mi esperanza que nuestros colegas republicanos trabajen con nosotros para lograr el mayor progreso posible”, escribió.

“Encontrar un compromiso nunca es fácil, pero sabemos que es el único camino para lograr resultados para el pueblo estadounidense. La unidad de nuestra bancada ha sido clave para nuestro éxito, así que quiero agradecer a cada uno de ustedes por todo su trabajo para encontrar un compromiso cuando sea posible”, agregó.

Schumer también destacó los logros bipartidistas de los últimos 18 meses, como la reautorización de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y la Administración Federal de Aviación, junto con ayuda militar para Ucrania e Israel y ayuda humanitaria para civiles en Gaza.

“Hemos asegurado fondos vitales para ayuda en caso de desastres, aprobado legislación para proteger la seguridad de los niños en línea y más”, escribió.

Dijo que está instando a los republicanos de la Cámara a tomar y aprobar dos proyectos de ley aprobados por el Senado para proteger a los niños que navegan por la web, la Ley de Seguridad en Línea para Niños y la Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños y Adolescentes.

Enlace de origen