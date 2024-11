Schiff sobre posibles represalias de Trump: ‘Eso es hablar de dictadores’

Sen. electo Adam Schiff (D) está acusando al presidente electo Trump de hablar como un “dictador” mientras crecen las preocupaciones sobre si la próxima administración buscará represalias contra sus enemigos percibidos, lo cual probablemente incluiría al próximo senador de California.

Schiff se unió al programa “Esta Semana” de ABC el domingo y fue preguntado por la presentadora Kristen Welker si estaba preocupado por el lenguaje de Trump después de que dijera que el legislador era un lunático, el “enemigo desde dentro” y sugiriera que era “más peligroso” que China y Rusia.

“Eso es hablar de un dictador,” dijo Schiff en comentarios resaltados por Mediaite. “Así es como hablan los autócratas. Quieren convertir a su oposición política en el enemigo.”

Schiff, un miembro actual de la Cámara, está en la lista de enemigos de Trump después de desempeñar un papel clave en su primer juicio de destitución. Trump ha prometido venganza y enfrenta menos limitaciones en su segundo mandato, con republicanos leales siendo nominados a su gabinete, el Partido Republicano controlando ambas cámaras del Congreso y una reciente decisión de la Corte Suprema que otorga inmunidad criminal a los presidentes por acciones oficiales tomadas como presidente.

Schiff ha mantenido después de la victoria electoral de Trump que no le preocupan las amenazas del presidente electo. Anteriormente dijo “por supuesto” que le preocupan las amenazas personales de Trump en su contra, pero que la intimidación no iba a funcionar.

“Mira, no me preocupa a mí. Voy a hacer mi trabajo. No voy a permitir que sus amenazas me intimidan para hacerlo,” dijo Schiff.

Él señaló la preocupación sobre la relación de Trump con líderes como el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un.

“Cada vez que tienes a alguien, especialmente alguien que va a convertirse en presidente de los Estados Unidos, adulando a dictadores, emulando su lenguaje, atacando a la prensa, socavando nuestras instituciones, sí, deberíamos estar preocupados al respecto,” dijo Schiff, “porque al final del día, significa que el pueblo estadounidense sufrirá.”

The Hill intentó contactar al equipo de transición de Trump para hacer comentarios.

Link de la fuente