Scaramucci sobre la elección de Kash Patel: ‘No creo que la expectativa sea que él logre pasar’

El exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, comparó la elección del Presidente electo Trump de Kash Patel para liderar el FBI con el destino de la nominación del exrepresentante Matt Gaetz (R-Fla.) como fiscal general. Gaetz, quien retiró su nombre de consideración después de hablar con los republicanos del Senado, fue originalmente seleccionado para liderar el Departamento de Justicia (DOJ). Enfrentó una batalla cuesta arriba para su confirmación, ya que estaba bajo fuego por una investigación del DOJ y una investigación del Comité de Ética de la Cámara sobre acusaciones de tráfico sexual y mala conducta, así como el uso ilícito de drogas. “Es lo mismo con Matt Gaetz,” dijo Scaramucci a Anderson Cooper de CNN el lunes por la noche. “El presidente electo siente que tiene un grupo de personas que son personas de MAGA. Si pueden pasar, los pondrá.” También sugirió que, aunque las elecciones iniciales de Trump probablemente complazcan a su base, probablemente tenga otros aliados preparados si no son confirmados. “Está haciendo eso porque mira a su base y dice que estas [elecciones] son para ustedes,” dijo Scaramucci, señalando el rápido anuncio del presidente electo de la ex fiscal general de Florida, Pam Bondi, quien tiene lazos de larga data con el presidente electo, como fiscal federal en su lugar. “Creo que es lo mismo con Kash Patel,” agregó. “No creo que la expectativa sea que pase.” Patel es un firme aliado de Trump que ha eco de los planes del ex presidente para tomar represalias. Ha centrado gran parte de sus comentarios en atacar al “estado profundo”, al que ha culpado de “politizar el gobierno para su propia agenda política y personal.” Defendió al presidente electo durante varias investigaciones, incluyendo las investigaciones de juicio político y la investigación de interferencia electoral de Rusia, que soportó mientras estaba en la Casa Blanca, así como después del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Enfrentó la oposición del ahora desaparecido comité selecto de la Cámara que investigaba los disturbios del 6 de enero, que le pidió que declarara. Patel, que ocupó numerosos cargos de seguridad nacional durante la primera administración de Trump, fue jefe de gabinete del entonces secretario de Defensa en funciones, Chris Miller. En su citación, el comité escribió: “Existen razones suficientes para creer que tiene documentos e información adicionales relevantes para comprender el papel desempeñado por el Departamento de Defensa y la Casa Blanca en la preparación y respuesta al ataque al Capitolio de los EE. UU., así como documentos e información relacionados con su participación personal en la planificación de los eventos del 6 de enero y la transferencia pacífica del poder.” Patel también ha sido abiertamente crítico con el manejo de la administración Biden de los casos relacionados con los alborotadores del 6 de enero. Enlace de fuente