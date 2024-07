SC se mueve contra U.P., órdenes de Uttarakhand a propietarios de tiendas a lo largo de la ruta de la Kanwar Yatra para mostrar sus nombres

El MP del Congreso de Trinamool, Mahua Moitra, el académico Apoorvanand Jha y el columnista Aakar Patel han movido por separado la Corte Suprema contra las directivas emitidas por los gobiernos de Uttar Pradesh y Uttarakhand a los dueños de las tiendas a lo largo de la ruta de la Kanwar Yatra para mostrar prominentemente sus nombres y los de sus empleados.

En su petición, el Sr. Jha y el Sr. Patel dijeron que las directivas eran un intento deliberado de discriminar por motivos de religión y casta y una violación flagrante de los derechos fundamentales.

Su petición argumentó que los dos Estados estaban utilizando su maquinaria para sofocar los derechos de los comerciantes que pertenecían a ciertas comunidades. Las directivas no tenían autoridad legal y deberían ser anuladas.

“Estas directivas promueven la discriminación únicamente basada en la identidad religiosa y de casta, ya que no exigen la exhibición de los alimentos que se sirven ni una declaración de que no se sirven alimentos no vegetarianos o no satvik, sino solo la exhibición de la identidad religiosa o de casta explícita en un nombre”, dijo la petición.

La Sra. Moitra ha solicitado una suspensión inmediata de la implementación de las dos directivas. La MP dijo que corrían el riesgo de sembrar las semillas de la discordia comunitaria.

La líder del TMC dijo que las directivas equivalían a la divulgación forzosa de la identidad religiosa en nombre del respeto a las elecciones dietéticas de los peregrinos.

“Sus elecciones dietéticas son un pretexto o un proxy para la divulgación obligada de la identidad personal y, en este caso, religiosa”, dijo la petición.

Alegó que esto era un movimiento planeado para crear un boicot económico socialmente impuesto a los dueños y trabajadores musulmanes de tiendas y la pérdida de sus medios de vida.

El lunes, un tribunal de la cúpula presidido por el juez Hrishikesh Roy tiene previsto escuchar una petición relacionada presentada por la Asociación de Protección de los Derechos Civiles contra la controvertida orden del gobierno de Uttar Pradesh.