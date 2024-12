SC: ¿Por qué las esposas de los jefes mantienen puestos ex officio en las sociedades? | Noticias de India

El Tribunal Supremo de la India el lunes expresó fuertes objeciones a que las esposas de los burócratas disfruten de cargos en sociedades que funcionan dentro de las jurisdicciones administrativas de sus esposos y dijo que tales prácticas, producto de la mentalidad colonial, deben ser desechadas de inmediato.

Lo que molestó a un tribunal de los jueces Surya Kant y Ujjal Bhuyan fue la acción indirecta tomada por el magistrado del distrito de Bulandshahr, donde ha sido costumbre desde su inicio en 1957 hasta 2019 que la esposa del magistrado del distrito en funciones o su delegado ocupe el cargo de presidenta de la Zila Mahila Samiti, Bulandshahr.

El cuerpo general del Samiti en enero de 2020, por mayoría, enmendó los estatutos y decidió no dar la presidencia a la esposa de la DM reconociéndola solo como patrocinadora. Este cambio fue aprobado por el subregistrador de sociedades. Después de las elecciones para todos los cargos, incluido el presidente, celebradas en septiembre de 2022, el subregistrador envió un aviso de causa basado en una investigación secreta realizada por el magistrado de la ciudad, quien alegó que los estatutos del Samiti se modificaron ilegalmente para apropiarse del patrimonio de la organización.

Apareciendo por el Samiti, el abogado senior Tapesh Kumar Singh dijo que la investigación fue realizada por el magistrado sin convocar a ningún miembro de la junta directiva ni visitar la oficina del Samiti. A pesar de una respuesta detallada, el subregistrador el 17 de febrero de 2023 declaró las enmiendas ilegales sin siquiera otorgar una audiencia a las partes. Esta orden significaba que la esposa del DM continuaría siendo la presidenta del Samiti. El cuerpo se dirigió al Tribunal Superior de Allahabad, que desestimó su petición.

El SC se tomó personal y dijo: “¿Por qué quiere ocupar el cargo de presidenta del Samiti basándose en la posición de su esposo? Si quiere ser la presidenta del Samiti, que participe en política y se postule en elecciones”.

Apareciendo por Uttar Pradesh, el fiscal general adicional K M Natraj le dijo al SC, el gobierno quiere deshacerse de esta mentalidad colonial y solicitó su permiso para hacerlo en vista de la orden del HC.

“La mentalidad colonial de dar cargos ex oficiales a familiares de autoridades administrativas debe ser borrada mediante la introducción de enmiendas adecuadas a través de un modelo estatutario que defina claramente la composición del órgano de gobierno de las sociedades”, dijo el SC. Dijo que sería obligatorio para todas las sociedades, ya sea con o sin ayuda del gobierno, seguir obligatoriamente los estatutos modelo, de lo contrario serían declaradas no existentes bajo la ley.

“Que se presente un borrador de enmienda/modelo de estatuto adecuado ante el tribunal en seis semanas”, dijo el tribunal, al tiempo que prohibía al Samiti llevar a cabo su trabajo sin que la esposa del DM forme parte del órgano de gobierno.

