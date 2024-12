Saylor vuelve a triunfar con la incorporación de MicroStrategy al Nasdaq 100

MicroStrategy Inc., la empresa de software de la era de punto com cuya metamorfosis en una apuesta apalancada en Bitcoin ha cautivado a Wall Street, se unirá al índice Nasdaq 100, anunció el supervisor del índice el viernes. La empresa de software Palantir Technologies Inc. y Axon Enterprise Inc., fabricante de tasers y cámaras corporales para la policía, también serán añadidas.

Illumina Inc., Super Micro Computer Inc. y Moderna Inc. serán eliminadas del Nasdaq 100. Los cambios entrarán en vigencia antes de la apertura del mercado el lunes 23 de diciembre.

La decisión de añadir a MicroStrategy, anunciada tarde el viernes por Nasdaq Global Indexes, representa un importante sello de aceptación institucional para su fundador polémico, Michael Saylor, cuyo desprecio por la convención de Wall Street ha ayudado a impulsar un aumento del 500% en sus acciones este año y lo ha convertido en un héroe para los aficionados de Bitcoin. La empresa comenzó como fabricante de software de análisis empresarial hace más de tres décadas, pero se hizo famosa y mucho más valiosa desde que comenzó a acumular Bitcoin a manos llenas en 2020.

Las ganancias promedio de más del 40% en los últimos tres meses llevaron la capitalización de mercado de la compañía a casi $100 mil millones, más que aproximadamente la mitad de los miembros del Nasdaq 100, satisfaciendo un requisito clave para la membresía. Con la apreciación también ha llegado una extrema volatilidad, las acciones han oscilado aproximadamente cinco veces más que el índice Nasdaq en el mismo periodo, una característica que podría agregar turbulencia al propio índice dada su probable ponderación.

“La adición de MicroStrategy ofrece la posibilidad de una verdadera aumento de la volatilidad. No solo es la más volátil de las recién llegadas -Palantir tampoco se queda atrás- sino que es, en esencia, una apuesta apalancada en Bitcoin,” dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. “Entonces considera que el Bitcoin está altamente correlacionado con el NDX excepto que con más volatilidad.”

Las acciones de la empresa con sede en Tysons Corner, Virginia, se han convertido en una historia de inversión importante este año al aumentar más del 500% a medida que aceleraba un plan poco convencional para recaudar capital únicamente para comprar y mantener la criptomoneda. Ha anunciado adquisiciones multimillonarias cada lunes durante las últimas cinco semanas, aumentando junto con el precio del token y planteando preguntas en algunos círculos sobre la sostenibilidad de la estrategia.

La inclusión de MicroStrategy en el índice puede tener implicaciones alcistas para Bitcoin en sí mismo, que subió rápidamente más del 1% después de anunciarse la noticia. Además de vender bonos convertibles, Saylor ha recaudado miles de millones de dólares para financiar su compra de criptomonedas emitiendo nuevas acciones en el mercado. Esas ventas podrían volverse más fáciles si los inversores que siguen el índice se convierten en una fuente de demanda a corto plazo.

MicroStrategy reportó una tercera pérdida trimestral consecutiva después de realizar un cargo por deterioro del valor de su stockpile de aproximadamente $18 mil millones en criptomonedas. Los ingresos del tercer trimestre de su negocio de software cayeron un 10% por debajo de las previsiones.

La inclusión de Palantir destaca los vientos a favor de la inteligencia artificial, que llevaron las acciones a un aumento vertiginoso del 343% este año. También es otro hito para una empresa que fabrica herramientas de análisis de datos para empresas y gobiernos después de ser añadida al S&P 500 en septiembre.

Fundada por el multimillonario Peter Thiel, la compañía reportó ingresos trimestrales mejor de lo esperado para el tercer trimestre y elevó su pronóstico de ingresos operativos en el período actual, citando una alta demanda en los Estados Unidos por su software de inteligencia artificial.

Palantir construyó su reputación trabajando con la comunidad de inteligencia nacional de los Estados Unidos, y ahora se usa en todas las ramas militares de los Estados Unidos y por las fuerzas aliadas en Ucrania e Israel.

Mientras tanto, Axon también está teniendo un gran año, con sus acciones subiendo un 150% en lo que va del año. La empresa con sede en Scottsdale, Arizona, reportó una ganancia del tercer trimestre mejor de lo esperado y elevó su pronóstico de ingresos para todo el año. Inversores y analistas han sido optimistas sobre su nuevo paquete de software alimentado por inteligencia artificial, incluido Draft One, que puede producir informes escritos a partir de transcripciones de audio tomadas de cámaras corporales de la policía.

El Nasdaq 100 comprende las empresas no financieras más grandes listadas en la bolsa de valores Nasdaq. No hay un requisito mínimo de capitalización de mercado para ser elegible para la inclusión, pero las acciones deben tener un volumen diario promedio de al menos 200,000 acciones, entre otros criterios.

Unirse al índice puede beneficiar a una empresa al proporcionar mayor liquidez en el comercio de acciones, un menor costo de capital y una mayor visibilidad de los inversores. Además, un lugar en el codiciado Nasdaq 100 impulsa el perfil del inversor de una empresa y aumenta la liquidez del comercio, factores que pueden potencialmente impulsar el precio de las acciones de una empresa.

Muchos fondos indexados grandes, como el fondo cotizado en bolsa Invesco QQQ Trust Series 1 de $320 mil millones, siguen el Nasdaq 100 y deben poseer las acciones de todos sus miembros. Y los fondos gestionados activamente que tienen como referencia este índice también tienen que comprar las acciones.

Alrededor de $451 mil millones en ETFs de todo el mundo siguen directamente el Nasdaq 100, escribió James Seyffart de Bloomberg Intelligence en una nota reciente, y al menos $22 mil millones en compras en 19 acciones diferentes por ETFs de todo el mundo ocurrirán cuando el índice se reequilibre. La adición de Palantir, MicroStrategy y Axon potencialmente impulsará al menos $3.8 mil millones, $2.1 mil millones y $1.3 mil millones de compras, respectivamente, muestran sus cálculos.

El Nasdaq 100 ha subido un 30% este año a medida que las acciones tecnológicas de mega capitalización impulsan el índice. En comparación, el S&P 500 ha ganado un 27%, mientras que el Dow Jones Industrial Average ha subido un 17%.

–Con la ayuda de Emily Graffeo, Monique Mulima y Carmen Reinicke.

(Se actualiza el comentario del estratega en el quinto párrafo)

©2024 Bloomberg L.P.