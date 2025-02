Sara Duterte: La disputa en Filipinas aumenta cuando los legisladores votan para destituir al vicepresidente.

Un total de 215 de los 306 miembros de la Cámara de Representantes votaron a favor del impeachment, muy por encima del umbral de un tercio necesario para que el proyecto de ley sea aprobado.

El proyecto de ley ahora será escuchado por los 24 miembros del Senado, que se reunirán como un tribunal de impeachment.

Si es encontrada culpable, Duterte enfrenta la destitución de su cargo y sería la primera vicepresidenta en la historia de Filipinas en ser sometida a juicio político. También se le prohibiría permanentemente ocupar un cargo público.

Se espera que permanezca en el cargo hasta que el Senado emita su fallo. Aún no se ha fijado una fecha para el juicio.

Aunque no ha revelado sus planes futuros, Duterte, que es hija del ex presidente Rodrigo Duterte, es ampliamente percibida como una sucesora potencial de Marcos, quien no puede postularse para un segundo mandato en 2028.

Los descendientes de dos dinastías políticas filipinas, Duterte y Marcos, compitieron inicialmente por la presidencia en la antesala de las elecciones de 2022.

Ella estaba ligeramente por delante de Marcos en las encuestas de opinión, pero decidió convertirse en su compañera de fórmula en su lugar. Los analistas dijeron que esto aseguraba la victoria abrumadora de la pareja.

Sin embargo, la alianza comenzó a desmoronarse a medida que perseguían sus agendas políticas separadas. También diferían en aspectos cruciales, como la diplomacia.

Marcos ha hecho girar a Filipinas de nuevo hacia Estados Unidos, revirtiendo la postura pro-China del padre de Duterte.