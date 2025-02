Santorini teme por la temporada turística de verano tras los terremotos en la isla.

Febrero marca el comienzo no oficial de la temporada turística en la isla griega de Santorini – cuando se espera la llegada de los primeros cruceros y se acercan las vacaciones de Semana Santa. Pero con miles de terremotos sacudiendo la isla desde enero y los expertos incapaces de decir cuándo terminarán, un crucero ya ha dado la vuelta y hay temores de que la industria más importante de la isla pueda estar enfrentando un año difícil. “En los últimos dos días, hemos visto una disminución en las reservas, pero esperamos que esto sea de corta duración”, dice Antonis Pagonis, presidente de la Asociación de Hoteleros de Grecia. Pero incluso si los turistas no eligen ir a otro lugar este año, los hoteles todavía enfrentan la perspectiva de no tener suficiente personal para atender a sus huéspedes en verano. Santorini – una de las islas más visitadas de Grecia – depende en gran medida de trabajadores temporales de otras partes de Grecia y del extranjero, que ayudan a la población permanente de poco más de 15,000 a atender a decenas de miles de turistas en la isla cada día en temporada alta. Pero la incertidumbre sobre cómo afectarán los temblores al número de turistas ha obligado a algunos trabajadores a reconsiderar sus opciones este verano. “No es que tenga miedo de los terremotos – Santorini siempre tiembla”, dice Manos, que ha pasado los últimos cinco veranos trabajando como barman en la isla. Su trabajo es exigente, con multitudes aglomerándose durante la temporada alta de turismo, pero las recompensas financieras siempre han valido la pena. Este año teme que no sea el caso. “Estoy preocupado de que no habrá suficientes turistas. Si la temporada es débil, es posible que no gane tanto dinero, o que no me necesiten durante todo el verano. No puedo correr ese riesgo”. En cambio, Manos dice que ha conseguido trabajo en Corfú y no regresará a Santorini este año. Y no es solo en verano cuando la isla requiere una fuerza laboral temporal – ahora es el momento en que se necesitan trabajadores de la construcción para remodelar los hoteles antes del verano. Ese trabajo se ha detenido debido a preocupaciones de seguridad sobre los terremotos, y los dueños de hoteles – preocupados de que los trabajadores se vayan a otro lugar – están presionando al gobierno para que siga pagando la mayor parte de su salario hasta que el trabajo pueda comenzar de nuevo. “Hemos presentado una serie de propuestas al gobierno para apoyar tanto a la fuerza laboral existente en la isla como a aquellos que buscan trabajar durante la temporada”, dice el Sr. Pagonis. Agrega que el gobierno ha respondido positivamente, pero “queda por ver si se implementarán estas medidas”. Si bien las autoridades griegas han respondido rápidamente a los riesgos planteados por los temblores – colocando equipos de rescate en Santorini e introduciendo un estado de emergencia para agilizar la ayuda – algunos en la industria turística argumentan que esto debe ser seguido por una inversión en la infraestructura de la isla. “Los desafíos no desaparecerán una vez que los terremotos se detengan”, dice Margarita Karamolegkou, quien es dueña de cuatro hoteles en Santorini. “Durante la temporada, la isla recibe 70,000 trabajadores y 160,000 visitantes diarios. Si bien el estado ha actuado rápidamente en respuesta al terremoto, durante mucho tiempo hemos estado pidiendo mejoras como un nuevo puerto”. También hay llamados a una regulación más estricta sobre las propiedades de alquiler privadas, que pueden no cumplir con los mismos estándares de seguridad que los hoteles de la isla. Santorini representa aproximadamente el 2.5% del producto interno bruto (PIB) de Grecia, generando anualmente unos €5.9 mil millones (£4.9 mil millones). Si bien hasta ahora no ha habido cancelaciones, hoteleros reportan una disminución en las reservas y profesionales de la industria advierten que si la situación persiste otro mes, el impacto en los negocios podría ser severo. Durante una visita a la isla el viernes, el Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis reconoció la importancia de proteger la reputación de Santorini, describiéndola como “un destino turístico icónico” y diciendo: “Es nuestro deber protegerla, preservar su reputación y asegurarnos de que 2025 sea otro año excelente para el turismo”. Ms. Karamolegkou, cuyos cuatro hoteles emplean a 120 personas, reconoce los desafíos y admite que si los temblores continúan mucho tiempo, puede que tenga que retrasar la apertura de sus hoteles y negocios. Pero se mantiene optimista sobre el futuro de la industria más importante de la isla. “Hemos estado en este negocio durante décadas, operando al más alto nivel. Estoy segura de que incluso con menos personal, nuestros servicios seguirán siendo excepcionales”.