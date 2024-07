Sandra Hemme liberada después de 43 años en prisión por un asesinato que no cometió.

Una mujer que cumplió 43 años por un asesinato que no cometió fue liberada después de que su condena fue anulada. Sandra Hemme tenía 20 años cuando fue declarada culpable de apuñalar a muerte a la trabajadora de la biblioteca Patricia Jeschke de St Joseph, Missouri, en noviembre de 1980. Le dieron cadena perpetua. No había pruebas que la vincularan con el crimen más allá de una confesión que dio bajo una fuerte sedación en un hospital psiquiátrico, encontró una revisión de su caso. Ahora, a los 64 años, se cree que ha cumplido la condena errónea más larga conocida de una mujer en la historia de Estados Unidos según sus representantes. Su equipo legal en el Proyecto Inocencia dijo que están agradecidos de que la Sra. Hemme finalmente esté reunida con su familia, y continuarán luchando para limpiar su nombre. Aunque ya no está encarcelada, su caso aún está siendo revisado. El fallo original de 118 páginas del juez de circuito Ryan Horsman que anuló su condena fue el 14 de junio. Dijo que los abogados de la Sra. Hemme tenían pruebas claras de su inocencia, incluidas pruebas que no se dieron a su equipo de defensa en ese momento. “Este tribunal considera que la totalidad de la evidencia respalda un hallazgo de inocencia real”, concluyó el juez Horsman. La revisión encontró que la policía local ignoró evidencia que indicaba directamente a uno de sus propios oficiales, Michael Holman, quien luego fue a la cárcel por otro crimen y murió en 2015. El camión de Holman fue visto en la zona el día del asesinato, su coartada no pudo ser corroborada, y utilizó la tarjeta de crédito de Patricia Jeschke después de afirmar que la encontró en una zanja. Un par de aretes de oro distintivos identificados por el padre de Ms. Jeschke también fueron encontrados en la casa de Holman. Ninguno de esto se reveló al equipo de defensa de la Sra. Hemme en ese momento, dijo la revisión. La Sra. Hemme fue interrogada varias veces por la policía bajo la influencia de medicamentos antipsicóticos y un sedante poderoso después de ser ingresada involuntariamente en un hospital psiquiátrico. Había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico ocasional desde los 12 años. Sus respuestas eran “monosilábicas” y no estaba “totalmente consciente de lo que estaba sucediendo”, mostraron los documentos judiciales, y a veces apenas podía mantener la cabeza erguida y estaba dolorida por espasmos musculares, un efecto secundario de los medicamentos. La revisión del juez Horsman señaló que no había pruebas forenses que vincularan a la Sra. Hemme con el asesinato. No tenía motivo y no había testigos que la relacionaran con el crimen. Sandra Hemme finalmente salió de la prisión el viernes, y el Kansas City Star informa que vivirá con su hermana. Después de su liberación, se reunió con su familia en un parque cercano, donde abrazó a su hermana, hija y nieta. Su padre había sido hospitalizado y estaba recibiendo cuidados paliativos esa semana. Su equipo legal dijo que estaba planeando visitarlo tan pronto como pueda. El abogado defensor Sean O’Brien le dijo a Star que todavía necesitará ayuda porque ha pasado la mayor parte de su vida en prisión y no es elegible para la seguridad social.