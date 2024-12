Sanders escribe un artículo de opinión en Fox News criticando el poder político de los multimillonarios: “Eso no es democracia”

El senador Bernie Sanders (I-Vt.) publicó un ensayo en Fox News, criticando el poder político de los multimillonarios en los EE. UU. y el aumento de la concentración de la riqueza, argumentando que el país se está moviendo hacia “el camino de la oligarquía”.

Sanders, quien en noviembre aseguró su cuarto mandato en el Senado, escribió que el país se está divergiendo en dos direcciones opuestas: la clase de los multimillonarios y el resto de los EE. UU.

“Estamos en un momento crucial y sin precedentes en la historia estadounidense”, argumentó en el ensayo publicado el viernes. “O luchamos por crear un gobierno y una economía que funcione para todos, o continuamos avanzando rápidamente por el camino de la oligarquía y el dominio de los super ricos”.

El ex candidato presidencial dos veces criticó al 1 por ciento superior, señalando a Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, específicamente, y afirmando que el trío “posee más riqueza que la mitad inferior de nuestra sociedad, más de 165 millones de personas”.

Esta pieza de Sanders llega en un momento en que el presidente electo Trump ha seleccionado a un puñado de multimillonarios para unirse a su administración y después de que muchos demócratas, incluido Sanders, criticaron a Musk por oponerse al acuerdo bipartidista para evitar el cierre del gobierno, que fracasó debido a la oposición de los aliados de Trump. Algunos han señalado lo último como un ejemplo de la creciente influencia del multimillonario en Washington.

A lo largo del ensayo, Sanders criticó el sistema de financiamiento de campañas, del que suele hablar regularmente, así como el sistema de atención médica “inadecuado” y la propiedad de los multimillonarios de plataformas de redes sociales, como Facebook, X y Truth Social.

El senador argumentó en el ensayo que en la segunda versión de Estados Unidos, las personas de clase trabajadora luchan por alcanzar “necesidades básicas de vida” mientras que los súper ricos compran yates, mansiones e islas privadas.

“En esta América, más del 60 por ciento de nuestra gente vive de cheque en cheque, millones trabajan por salarios de hambre, 85 millones no tienen seguro o están mal asegurados, más de 20 millones de hogares gastan más de la mitad de sus ingresos limitados en alquiler o hipoteca y más de 60,000 mueren cada año porque no pueden permitirse ir a un médico a tiempo”, escribió.

El independiente de Vermont, que se caucus con los demócratas, también mencionó lo que considera un aumento de la concentración de la propiedad en Wall Street y en la industria de los medios de comunicación, argumentando que esto, junto con la desigualdad de ingresos, son puntos de preocupación primarios.

“Se estima que seis enormes corporaciones de medios ahora poseen el 90 por ciento de lo que ven, escuchan y leen los estadounidenses”, escribió. “Esta pequeña cantidad de corporaciones determina lo que es ‘importante’ y de qué hablamos, y lo que es ‘poco importante’ y lo que ignoramos”.

Sanders lanzó un llamado a la acción contra estos desarrollos, afirmando que hay dos caminos a seguir: la clase gobernante de multimillonarios o la democracia y la justicia.

“Eso no es democracia”, dijo Sanders sobre la influencia de los multimillonarios. “Eso no es uno a uno. Eso no es para lo que se supone que este país debe estar de pie”.

“En su Discurso de Gettysburg en 1863, el presidente Abraham Lincoln habló de ‘un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo’. Bueno, hoy, tenemos un gobierno de la clase multimillonaria, por la clase multimillonaria, para la clase multimillonaria”, agregó.

