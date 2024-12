Sanciones de EE. UU. al fundador multimillonario del partido Sueño de Georgia

Los parlamentarios de la oposición han estado boicoteando el nuevo parlamento, alegando fraude. La inauguración de un nuevo presidente – el ex futbolista del Manchester City Mikheil Kavelashvili del partido Poder Popular, quien es considerado aliado de Georgian Dream – está programada para dentro de dos días. Pero la presidenta saliente Salomé Zurabishvili, quien es fuertemente pro-europea, ha dicho que no renunciará hasta que se celebren nuevas elecciones. “Condenamos enérgicamente las acciones de Georgian Dream bajo el liderazgo de Ivanishvili, incluyendo su represión continua y violenta de ciudadanos georgianos, manifestantes, miembros de los medios de comunicación, activistas de derechos humanos y figuras de la oposición”, dijo un comunicado de Blinken. Blinken acusó a Georgian Dream de “represión continua y violenta” de ciudadanos georgianos, manifestantes, periodistas, activistas de derechos y figuras de la oposición, y dijo que las acciones del partido habían “reprimido el ejercicio de las libertades fundamentales”. “El resultado ha dejado a Georgia vulnerable a Rusia, que sigue ocupando más del 20% del territorio de Georgia”, dijo. El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, describió a Ivanishvili como “presidente honorario” de Georgian Dream. En noviembre, el primer ministro georgiano Irakli Kobakhidze dijo que su gobierno no buscaría negociaciones de adhesión a la UE hasta 2028, desencadenando protestas continuas. La policía antidisturbios ha usado gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes, quienes han respondido arrojando fuegos artificiales y piedras. El Reino Unido ha sancionado a otros cinco altos funcionarios georgianos, incluido el ministro del Interior, por su papel en la represión de protestas proeuropeas. El mes pasado, el Parlamento Europeo respaldó una resolución que describe las elecciones como la última etapa en la “empeoramiento de la crisis democrática” en Georgia. Expresó particular preocupación por informes de intimidación a los votantes, compra de votos y manipulación, y hostigamiento a observadores.