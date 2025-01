Sancionan a la ex-COO Sandberg en demanda de inversionistas por eliminar correos electrónicos

La ex directora de operaciones de Meta Platforms, Sheryl Sandberg, fue sancionada por un juez el martes por eliminar correos electrónicos relacionados con la litigación sobre el escándalo de privacidad de Cambridge Analytica de Facebook, a pesar de que se le dijo que preservara los mensajes. El juez, Vice Canciller Travis Laster, del Tribunal de Equidad de Delaware, dijo que la evidencia mostraba que Sandberg utilizaba una cuenta personal con un seudónimo y borraba mensajes que probablemente eran relevantes para la demanda de accionistas. La sanción dificultará que Sandberg cuente su versión de la historia y evite la responsabilidad en el juicio de ocho días sin jurado programado para abril. El juez también le ordenó pagar los gastos relacionados con la moción de sanciones incurridos por los accionistas, que incluyen el sistema de jubilación de maestros de California conocido como CalSTRS.

“Debido a que Sandberg eliminó selectivamente elementos de su cuenta de Gmail, es probable que los intercambios más sensibles y probativos hayan desaparecido”, escribió Laster en su opinión publicada el martes.

Meta y un abogado de Sandberg no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Sandberg había argumentado que era franca sobre la cuenta personal y rara vez la usaba para negocios y, cuando lo hacía, otros recibían copia de los mensajes para que la información se conservara.

Laster impuso un estándar más alto de “evidencia clara y convincente”, en lugar de “preponderancia” de pruebas, para las defensas afirmativas de Sandberg, que son sus argumentos y pruebas sobre por qué no debería ser considerada responsable. El caso se presentó en 2018, cuando se descubrió que Facebook permitió que los datos de millones de usuarios fueran accedidos por Cambridge Analytica, una consultora política que trabajó para la exitosa campaña de Donald Trump para presidente de EE. UU. en 2016.

Los accionistas demandaron a los directores y oficiales de la empresa por presuntamente dañar a los inversores al violar continuamente una orden de consentimiento de 2012 con la Comisión Federal de Comercio para proteger los datos de los usuarios.

Los accionistas también alegan que la junta directiva de la empresa negoció pagar una multa más grande de $5 mil millones a la FTC en 2019 para que el fundador Mark Zuckerberg no tuviera responsabilidad personal. Se espera que Zuckerberg sea depuesto por segunda vez antes del inicio del juicio, según registros judiciales. En 2023, Laster se negó a desechar la demanda, que dijo que era un “caso que involucra presunta mala actuación a una escala verdaderamente colosal”. Los accionistas también pidieron a Laster que sancionara a Jeffrey Zients, quien fue jefe de gabinete del ex presidente Joe Biden y quien también usó y eliminó correos electrónicos personales cuando estaba en la junta de Meta. El juez dijo que los mensajes de Zients eran menos pertinentes porque se unió a la junta de Meta en 2018, después del escándalo de Cambridge Analytica, y no era un oficial de la empresa.

