Samsung se burla del Galaxy S25 Ultra con mejoras creativas de IA

Es esa época del año nuevamente cuando Samsung acapara la atención, y está aprovechando al máximo la atención. Con el evento Galaxy Unpacked 2025 a la vuelta de la esquina, la emoción está alcanzando un punto álgido para el próximo Galaxy S25 Ultra. A medida que se acerca el gran día, Samsung está aumentando la expectativa al lanzar avances de lo que está por venir.

Sketch to Image, la función de IA que debutó el año pasado, está recibiendo una importante actualización con la serie Galaxy S25, y probablemente con el lanzamiento de One UI 7 en modelos de gama alta más antiguos también.

Lo que comenzó como una herramienta de dibujo simple (bueno, en comparación con lo que está por venir) se está convirtiendo en algo mucho más versátil. Sketch to Image no se limitará solo a esbozar con el S Pen en tu Galaxy S Ultra o con tu dedo, esta nueva versión admite una variedad de entradas, incluyendo comandos de texto y voz. Ya sea que estés garabateando una idea o diciéndole a tu Galaxy que cree algo con tus palabras, esta función lleva tu visión a la vida de una manera completamente nueva.

Si puede ser imaginado, la IA de Galaxy puede crearlo.

– Samsung, enero de 2025

Puedes comenzar dibujando un gato, luego simplemente escribir “traje espacial” para convertirlo en un astronauta. O dibujar una casa y agregar ubicaciones para colocarla donde quieras. ¡Entiendes la idea!

Sketch to Image obtendrá más capacidades pronto. | Crédito de la imagen: Samsung

Samsung ha dejado en claro que esta función de IA de Galaxy es solo una muestra de lo que está por venir. Con One UI 7, la primera plataforma de IA completamente integrada de Samsung, la próxima serie Galaxy S25 y los futuros dispositivos evolucionarán en verdaderos compañeros de IA capaces de comprender el lenguaje natural, ya sea texto, voz o imágenes. La compañía promete que esto redefinirá la IA móvil multimodal, desbloqueando un nuevo nivel de creatividad.

Al insinuar estas actualizaciones de IA de Galaxy, creo que Samsung no solo está poniendo de manifiesto sus nuevos modelos S, sino que también está desafiando a sus competidores, especialmente a Apple. Mientras que Apple Intelligence tuvo un debut prometedor, su implementación ha sido lenta y muchas de las características anunciadas aún no han sido lanzadas para la limitada base de usuarios. Entonces, el mensaje de Samsung es claro: no está solo manteniéndose; está apuntando a liderar la manada.

Podemos esperar escuchar más sobre la visión de Samsung para la IA y las herramientas creativas en el próximo evento Galaxy Unpacked el 22 de enero.