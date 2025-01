Samsung presenta una característica exclusiva del Galaxy S25 en China para competir con marcas locales.

“

Parece que los nuevos teléfonos insignia de Samsung están tomando múltiples páginas del libro de Apple. Además de centrarse fuertemente en la inteligencia artificial, la compañía ha introducido una función para sus teléfonos Galaxy S25 que es exclusiva del mercado chino. Esto es similar al iPhone 16 que tuvo un lanzamiento muy fragmentado y ofrece diferentes características en diferentes regiones.

En China, tu Galaxy S25 -posiblemente solo el Galaxy S25 Ultra- viene con una función interesante de “arrastrar y soltar inteligente”. Básicamente, esto te permite simplemente sostener y arrastrar cualquier cosa que desees compartir en una aplicación diferente.

Por ejemplo, digamos que tienes una imagen o un documento que deseas enviar a alguien en WhatsApp. En lugar de buscar el botón de compartir, todo lo que tienes que hacer es tocar y mantener presionado el elemento que deseas enviar. El teléfono muestra una barra a la derecha con las aplicaciones en las que puedes compartir ese elemento. Luego, arrastras dicho elemento al ícono de la aplicación que deseas y se abre esa aplicación con la pantalla de compartir preparada y lista.

Samsung anunció fuertemente sus capacidades de inteligencia artificial para la serie Galaxy S25. | Crédito de video – Samsung

Esta función de arrastrar y soltar inteligente también está disponible en los teléfonos Honor. Honor, junto con otros fabricantes chinos de teléfonos inteligentes, está ganando popularidad en su mercado local. Traer esta función a los teléfonos Galaxy S25 es solo una forma en la que Samsung espera combatir las marcas locales. Apple también vio caídas en las ventas del iPhone en China a medida que los consumidores comenzaron a preferir otros fabricantes que ofrecían mejores especificaciones a precios más bajos. La continua ausencia de Apple en China, a pesar de ser un punto de venta importante para el iPhone 16, tampoco ayuda.

No sé por qué Samsung no lleva la función de arrastrar y soltar inteligente a otros mercados. Seguramente no puede ser tan simple como la falta de competencia. ¿Qué sentido tiene mantener una característica de software exclusiva en solo una región cuando se puede introducir muy fácilmente en otros lugares también? Creo que otros mercados podrían ver pronto el intercambio inteligente de arrastrar y soltar en sus teléfonos Galaxy S25.

Por otro lado, Samsung acaba de eliminar el Bluetooth del S Pen. Y ahora la compañía está vendiendo S Pens Bluetooth por separado para el Galaxy S25 Ultra.