Samsung lanza smartphones Galaxy S25 con nuevas funciones de inteligencia artificial.

Samsung anunció hoy el lanzamiento de su nueva línea de smartphones Galaxy S25, presentando el Galaxy S25, el Galaxy S25+ y su modelo de primera línea Galaxy S25 Ultra. Los nuevos dispositivos competirán directamente con la línea de iPhone 16 de Apple, y, como era de esperar, la inteligencia artificial es un enfoque principal.

Diseño

Samsung no ha realizado cambios significativos en el aspecto de sus dispositivos Galaxy S25, pero el S25 Ultra tiene bordes redondeados para un agarre más cómodo, y Samsung afirma que es el dispositivo Ultra más delgado, ligero y resistente hasta la fecha. Continúa teniendo una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120Hz, mientras que el Galaxy S25+ ofrece una pantalla de 6.7 pulgadas y el Galaxy S25 ofrece una pantalla de 6.2 pulgadas.

El smartphone tiene una carcasa de titanio y Gorilla Armor 2 de Corning para la pantalla frontal, que Samsung dice que es más duradera que el vidrio. Gorilla Armor 2 es similar al Ceramic Shield de Apple, y está hecho de un material de vidrio-cerámica que está destinado a mejorar la protección contra caídas y reducir los arañazos.

Chip Galaxy Actualizado

Los tres nuevos smartphones están equipados con un chip personalizado Qualcomm Snapdragon 8 Elite construido en un proceso de 3 nanómetros. Hay una mejora del 37 por ciento en el rendimiento de la CPU, una mejora del 30 por ciento en el rendimiento de la GPU y una mejora del 40 por ciento en el procesamiento neural y de imágenes en comparación con la línea S24. Samsung dice que el nuevo chip hace posible procesar más experiencias de inteligencia artificial en el dispositivo, reflejando uno de los objetivos clave de inteligencia artificial de Apple.

Samsung agregó un Motor Vulkan para mejorar el trazado de rayos y competir con los dispositivos de Apple en el frente de los juegos móviles, y hay una cámara de vapor un 40 por ciento más grande junto con mejoras térmicas para una mejor disipación del calor.

Tecnología de Cámara

Hay una nueva lente ultra ancha de 50 megapíxeles para el S25 Ultra, que se une a la lente ancha de 200 megapíxeles y la lente teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom espacial de 100x y zoom óptico de calidad “óptica” de 10x con inteligencia artificial. La lente ultra ancha mejorada es exclusiva del S25 Ultra, y mejora significativamente las tomas macro.

La grabación HDR de 10 bits es una opción predeterminada, que proporciona una “expresión de color cuatro veces más rica” para obtener mejores detalles en cualquier condición de iluminación. Samsung dice que los dispositivos S25 pueden analizar el movimiento y el tiempo para reducir mejor el ruido, proporcionando videos más claros con poca luz.

Samsung imitó una característica de audio del ‌iPhone 16‌, agregando Eliminador de Audio para video. Eliminador de Audio aísla categorías de sonidos como voces, música, viento, naturaleza y multitudes para reducir o eliminar el ruido excesivo. Apple hizo algo similar con Audio Mix para mejorar el sonido capturado en videos.

Samsung actualizó su función de Filtros integrada para incluir nuevos filtros analógicos con una estética similar a la de una película para fotos y videos, que es similar a la función de Estilos Fotográficos de Apple para los modelos del ‌iPhone 16‌.

Hay una nueva opción de Apertura Virtual para controlar la profundidad de campo, y la grabación de Galaxy Log está disponible para calibración precisa de color para producción de video profesional.

Mejoras de IA

Según Samsung, la serie S25 incluye un “verdadero compañero de IA” que comprende el contexto de las necesidades del usuario y proporciona experiencias de IA personalizadas. Aquí están las nuevas características de IA:

Motor de Datos Personales: Utiliza el aprendizaje en el dispositivo para proporcionar experiencias “altamente adaptadas” como el Now Brief.

Now Brief: Hay una “Barra de Ahora” dinámica similar a Dynamic Island en la que se muestra un “Now Brief” que guía a los usuarios a lo largo de su día.

Círculo para Buscar: Esta opción de IA existente ahora admite números de teléfono, correos electrónicos y URL. Puedes llamar, enviar un correo electrónico o visitar un sitio web con un toque.

GIFs Rápidos: Circle to Search funciona de nuevas maneras. Si marcas un video en la aplicación de YouTube, por ejemplo, puedes crear un fondo de pantalla o un GIF, agregando el número de fotogramas del video que deseas.

Edición de Fotos más Rápida: Las funciones de edición generativa de Samsung proporcionan sugerencias sobre lo que eliminar de una foto, y la eliminación real es una mejora sobre lo disponible en el iPhone.

Búsquedas Accionables: El S25 admite búsquedas interactivas con sugerencias conscientes del contexto para los siguientes pasos. Cuando resaltes algo con un Círculo para Buscar, puedes obtener acciones sugeridas.

Lenguaje Natural: Samsung dice que la serie S25 admite un “avance en la comprensión del lenguaje natural.” Los usuarios pueden solicitar cosas como una foto específica en la galería, ajustar configuraciones y más.

Integración de Terceros: Gemini, que se puede activar presionando el botón lateral, puede realizar acciones entre aplicaciones de Samsung, aplicaciones de Google y aplicaciones de terceros como Spotify.

Comandos Multietapa: Gemini y Galaxy IA trabajan juntos para completar múltiples tareas con un solo comando. Por ejemplo, puedes pedirle al S25 que encuentre los próximos juegos de tu equipo de deportes favorito y agregarlos a tu calendario mientras envías un enlace a un contacto.

Estudio de Retratos: El Estudio de Retratos para la cámara se ha mejorado para crear avatares personalizados que tienen expresiones faciales más fieles a la vida.

Una de las principales nuevas funciones es el Now Brief, que se puede encontrar en la Barra de Ahora. La Barra de Ahora se parece mucho a la Dynamic Island del ‌iPhone‌, y muestra información de algunas aplicaciones seleccionadas a lo largo del día. Por la mañana, muestra un resumen matutino con puntuaciones de sueño, titulares de noticias principales, clima y más.

Más tarde en el día, puede proporcionar puntuaciones de deportes en vivo, información de Google Maps, cronómetros y más. También es interactivo, al igual que el ‌Dynamic Island‌.

Precios y Cómo Comprar

El Galaxy S25 Ultra tiene un precio inicial de $1,300 para 256 GB de almacenamiento. El S25+ es más asequible a $1,000, y el S25 tiene un precio para competir con el ‌iPhone 16‌ a $800. Samsung también tiene un nuevo programa de actualización anticipada “Galaxy Club” que cuesta $8.33 al mes y ofrece la posibilidad de obtener un nuevo smartphone cada 12 meses.

Las preventas están disponibles para los smartphones Galaxy S25 a partir de hoy, con los clientes pudiendo realizar una compra desde el sitio web de Samsung. Los compradores que ya hayan reservado un dispositivo pueden aplicar un descuento de $50, y Samsung ofrece hasta $1,250 en crédito por un intercambio elegible además de un 15 por ciento de descuento en Samsung Care+, un programa que ofrece reparaciones de pantalla por $0.

Tenga en cuenta que al hacer la preventa de los smartphones Galaxy S25 desde el sitio web de Samsung, los clientes tienen la oportunidad de obtener colores exclusivos. Los colores exclusivos de Samsung incluyen Titanio Rosado, Titanio Negro, y Titanio Verde Jade para los modelos Ultra, y Negro Azulado, Rojo Coral y Oro Rosado para los S25 y 25+.

Los smartphones Galaxy S25 verán su lanzamiento oficial el 7 de febrero.