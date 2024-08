Samsung dice que está ocupado trabajando en dispositivos doble plegables y enrollables.

Samsung tiene dos nuevos teléfonos plegables en el mercado en forma del Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6, pero parece que hay incluso más factores de forma en camino, según el ejecutivo de Samsung Chung Yi.

Hablando en la conferencia iMid 2024 (via PhoneArena), Yi dijo que “varios productos de factor de forma, como multi-plegables de doble plegado y enrollables” están actualmente en desarrollo en Samsung.

Mientras no se puso ningún plazo para el lanzamiento de estos dispositivos, considerando que Samsung ha estado pionero en el factor de forma del teléfono plegable, es probable que también sea uno de los primeros en llegar al mercado con estos otros diseños también.

Sin embargo, parece que Huawei será el primero en lanzar un doble plegable (o triple plegable, dependiendo de si cuentas las bisagras o los paneles de pantalla): tiene un teléfono que aparentemente saldrá el próximo mes.

Este noticia en realidad no sorprenderá a los seguidores experimentados de Samsung, no solo porque la empresa tiene una sólida historia de probar innovaciones e ideas antes de que sean adoptadas por el público en general, siendo los teléfonos plegables un ejemplo.

Ya hemos visto pantallas enrollables demostradas por Samsung Display, por lo que sabemos que la tecnología está en desarrollo. La pregunta es qué tan rápido se puede preparar para la producción en masa a un precio que no sea exorbitante.

Rumores anteriores han sugerido que podríamos ver un teléfono enrollable tan pronto como 2025, y aunque eso pueda parecer un poco optimista a medida que nos acercamos al último tercio de 2024, estas pantallas han estado en proceso durante varios años.

Mientras tanto, algunos otros fabricantes de teléfonos todavía no se han comprometido con la idea de plegables. Si bien los rumores de un iPhone plegable continúan apareciendo de vez en cuando, no parece que Apple vaya a alejarse del formato estándar de teléfono por un tiempo.