Samsung crea tres vergonzosos videos promocionales de Galaxy AI.

Promocionar las capacidades de inteligencia artificial en tus teléfonos inteligentes puede no ser tan fácil como piensas. Hoy, Apple lanzó tres nuevos anuncios de Apple Intelligence y aunque los tres dejaron claro a través de la narración en qué consiste y cómo puede ayudarte cada función promocionada, Apple se adelantó un poco con uno de los videos. Este anuncio mostraba cómo Siri puede revisar todos tus datos en tu teléfono para encontrar el nombre de alguien que conociste durante un encuentro fortuito hace tres meses. Lo que Apple no te contó y que no era evidente en el clip, es que habrías tenido que mencionar la reunión y el nombre de la persona que encontraste en un mensaje o correo electrónico. Por cierto, según Mark Gurman de Bloomberg, esta función no estará disponible hasta marzo del próximo año. Aun así, los anuncios fueron bastante claros y podrían haberte dado una idea de cómo podrías utilizar cada función.

Por otro lado, Samsung lanzó hoy tres videos promocionales para su plataforma de inteligencia artificial Galaxy AI y tienen toda la sofisticación de una serie de dibujos animados de sábado por la mañana para niños. Los íconos de aplicaciones parlantes son transportados a otro planeta por las estrellas de Galaxy AI, donde “todos obtienen los superpoderes de Galaxy AI”. Samsung desperdició la oportunidad de mostrar lo grandiosas que son las funciones de IA como Live Translate, que pueden ayudar a dos personas que hablan idiomas completamente diferentes a tener una llamada telefónica y entender lo que la otra persona está diciendo.

En lugar de un video útil, obtenemos un ícono de aplicación de dibujos animados que dice: “Sabe a IA”. Ahora pregunto, ¿a qué sabe la IA? ¿Pollo? ¿Qué se supone que debe saber? Cuando una de las estrellas de Galaxy AI logra una posesión de IA sobre el ícono de la aplicación Samsung Internet Explorer al entrar en su cuerpo (?), el ícono de la aplicación dice, “Me siento cálido y confuso”. Mmm. Samsung no es una empresa farmacéutica y no creo que vaya a vender muchos teléfonos Galaxy AI de esta manera.

Finalmente, el ícono de la aplicación Internet Explorer muestra Circle to Search, que no es un concepto difícil de entender en primer lugar. Cuando se le preguntó al ícono de la aplicación “¿Cómo lo hiciste?”, la respuesta fue, “No lo sé… simplemente sucedió”. ¡Ay! Para llevar las estrellas de Galaxy AI dentro de la aplicación Mensajes, el ícono es instruido como si fuera un bebé en la hora de comer: “¡Di Aaah! Aquí viene”.

Los dos videos restantes no son mucho mejores. Samsung necesita entender que si bien la IA en un teléfono inteligente está en sus inicios, el consumidor no lo está. Es una lástima porque las funciones de Galaxy AI en este momento son sobresalientes, superando posiblemente a la IA de Google y sin duda superando a Apple en este momento. Pero cuando se trata de comercializar Galaxy AI, Samsung necesita madurar.”