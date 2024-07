Samsung copia descaradamente el Apple Watch Ultra, incluso hasta el nombre.

Quinn Nelson en X:

Watch Ultra es la copia más descarada de un producto de Apple en

años — y es espantoso

Espera, se pone más descarado — Buds3 y Buds3 Pro son clones

de AirPods

Es triste ver a Samsung — que una vez fue líder en diseño e

innovación — ahora copiar productos populares como algún

OEM de tercera categoría. Hazlo mejor.

Estoy de acuerdo en que los nuevos Buds son una copia de los AirPods, y el nuevo Galaxy Watch Ultra es una copia tan descarada — el nombre, los acentos naranjas, la imitación cómicamente servil de la Ocean Band de Apple — que desafía la parodia. Es una completa vergüenza. Robo, simple y llanamente. (Victoria Song en The Verge lo llama “no escondiendo exactamente de dónde obtuvo su inspiración” y “¡Eso no necesariamente es malo!”; dudo que consideraría “inspiración” y “no necesariamente es malo” si alguien se copiara sus artículos al grado en que Samsung se copia los diseños de Apple. No hay razón para defender esto. Llámalo como es: robo.)

Discrepo en que Samsung haya sido alguna vez “un líder en diseño”. No recuerdo un momento en el que su estrategia haya sido otra cosa que simplemente robar los diseños de quien fuera el líder del mercado en ese momento y vender sus productos a un precio lo suficientemente bajo como para quitarles la posición de liderazgo (contentos de estar en segundo lugar, contentos de no tener vergüenza). Antes de empezar a copiar el iPhone, copiaron a BlackBerry, y llamaron a su línea de teléfonos copiados “BlackJack”. En serio. Estas nuevas copias descaradas y vergonzosas no son una aberración; definen la empresa que es Samsung.

★

” – código HTML traducido a español.