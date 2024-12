La última novedad del creciente alianza entre Toyota y Suzuki se presentará en el Salón del Automóvil de Bruselas en enero. Parece parecido al concepto Suzuki eVX y al nuevo Vitara de serie, el Urban Cruiser de 4,285 mm de longitud es un SUV de tracción delantera o en las cuatro ruedas. Será exportado de la planta de Suzuki en Hansalpur, Gujarat, a los mercados de Toyota Motor Europe. TME destaca una opción de packs de baterías de 49 kWh y 61 kWh, el nuevo modelo proporcionando uma alternativa eléctrica al Yaris Cross Hybrid en los segmentos B/C. Uno o dos motores y hasta 300 Nm. El e-Vitara y el Urban Cruiser comparten no solo una distancia entre ejes de 2,700 mm y arquitectura – el nuevo Heartect-e de Suzuki, sino también una línea de producción. En forma de tracción delantera, hay un motor de 106 kW para los coches con la batería de 49 kWh y un motor de 128 kW cuando se especifica la batería de 61 kWh. El par motor es de 189 Nm para ambos. Las salidas para el Urban Cruiser con tracción a las cuatro ruedas son de 135 kW y 300 Nm, siendo el segundo motor situado en el eje trasero. Las ventas están previstas para comenzar en los mercados europeos con conducción a la izquierda y a la derecha en el tercer trimestre del próximo año. “Salón del automóvil de Bruselas – Debut mundial del Toyota Urban Cruiser” fue originalmente creado y publicado por Just Auto, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.