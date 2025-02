Salman Rushdie declara que creía que se estaba muriendo después de ser apuñalado

El reconocido autor británico-indio, Sir Salman Rushdie, ha declarado en un tribunal que creyó que estaba muriendo después de ser apuñalado repetidamente en el escenario hace dos años, dejándolo ciego de un ojo.

El ataque ocurrió después de que Sir Salman pasara años escondiéndose debido a las amenazas contra su vida después de la publicación de su novela Los Versos Satánicos en 1988.

Los fiscales, que no han especificado un motivo para la puñalada, llamaron a Sir Salman al estrado como primer testigo el martes por la mañana, pidiéndole que recordara los momentos antes y después del ataque.

Sir Salman dijo que recibió un total de 15 golpes, con heridas en el ojo, mejilla, cuello, pecho, torso y muslo.

Su mano izquierda también fue apuñalada cuando intentaba defenderse.

El corte en su ojo fue el más doloroso, dijo.

Como Sir Salman, que llevaba un traje oscuro, daba su testimonio, el Sr. Matar a menudo tenía la cabeza hacia abajo, y los dos nunca parecieron entablar contacto visual.

Sir Salman le dijo al jurado que fue trasladado en helicóptero a un centro de traumatología, donde recibió tratamiento por sus heridas durante 17 días.

El abogado del acusado, Lynn Schaffer, contrainterrogó a Sir Salman y le preguntó si podía confiar en su recuerdo de los eventos dado el trauma que sufrió.

Después podría ver [las heridas] en mi cuerpo, dijo. No necesitaba que nadie me lo dijera.

Más testigos se espera que sean llamados al estrado en los próximos días, incluyendo al cirujano que operó a Sir Salman, así como a los agentes del orden que respondieron al ataque.