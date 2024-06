Salesforce es la acción más sobrecomprada en medio de una semana perdedora para los mercados.

La venta masiva del mercado de esta semana rompe una racha ganadora para el S & P 500, pero también presenta oportunidades para que los inversores obtengan exposición antes de un posible rebote. Los tres principales índices están en camino de registrar pérdidas en la semana, incluso cuando la lectura del viernes del índice de inflación preferido de la Reserva Federal estuvo en línea con las expectativas. El S & P 500 y el Nasdaq Composite están en camino de romper rachas ganadoras de cinco semanas, mientras que el Dow Jones Industrial Average se encamina a su segunda semana consecutiva de pérdidas. El miembro del Dow, Salesforce, cayó alrededor del 19% durante la semana, lo que lo convirtió en la acción más sobreventa en el mercado. Los inversores vendieron la acción después de que la empresa informara una falta de ingresos y una guía débil el miércoles. Con esto en mente, CNBC Pro realizó un escrutinio de las acciones más sobrecompradas y sobreventa en Wall Street según su índice de fuerza relativa de 14 días, o RSI. Las acciones con un RSI de 14 días por debajo de 30 se consideran sobreventa, lo que sugiere que las acciones pueden estar listas para un repunte. Por otro lado, un RSI de 14 días superior a 70 indica que una acción está sobrecompra y puede que pronto retroceda. Los datos semanales a continuación son actuales a partir de las 9:38 a.m. ET del viernes. Salesforce tiene un RSI de 14 días de 16.4. En lo que va del año, la acción ha caído un 13%. Las acciones cayeron aproximadamente un 20% solo el jueves. A pesar de que los resultados trimestrales de Salesforce decepcionaron a los inversores, muchos analistas de Wall Street siguen siendo optimistas sobre la acción y sus perspectivas relacionadas con la inteligencia artificial, manteniendo una calificación de compra consensuada. Goldman Sachs dijo que la empresa es “un ganador subestimado de Gen-AI”, con Morgan Stanley también destacando los beneficios futuros de la IA. Las acciones están previstas para aumentar más del 37% desde aquí, según los analistas encuestados por LSEG. La empresa biofarmacéutica Bristol-Myers Squibb fue la segunda acción más sobreventa de la semana. Las acciones han caído más del 2% en lo que va de semana, y están un 20% por debajo en 2024. Los analistas tienen una calificación consensuada de retención en la acción. La empresa está llevando a cabo una iniciativa de reducción de costos de $1.5 mil millones para 2025, que planea ejecutar a través de despidos, consolidación de roles, discontinuación de algunos programas de medicamentos y otras medidas de ahorro de costos. Según el objetivo de precio promedio en Bristol-Meyers Squibb, las acciones podrían subir más del 29%. Aquí hay algunas de las acciones más sobrecompradas de la semana: La empresa tecnológica HP ha aumentado un 17.1% esta semana, convirtiéndose en la acción más sobrecomprada con un RSI cercano a 90. La empresa informó de una superación de ganancias e ingresos en su segundo trimestre fiscal el miércoles. Aunque la mitad de los analistas que cubren HP califican la acción como una compra fuerte o una compra, es posible que no pueda mantener su alza. El objetivo de precio promedio del analista implica que las acciones caerán más del 5% desde los niveles actuales. Las acciones cayeron más de un 6% el viernes, pero han subido alrededor del 20% en lo que va del año. HPQ YTD mountain La acción de HP en 2024 Ralph Lauren es otro nombre sobrecomprado que subió casi un 7% en la semana. La empresa tiene un RSI de 76.9, y los analistas ven más del 3% de alza desde aquí. Las ganancias del cuarto trimestre fiscal de la empresa de indumentaria superaron las estimaciones de los analistas. La empresa también anunció un aumento del 10% en su dividendo. Las acciones están casi un 14% más altas en mayo, y han subido cerca del 30% en 2024.