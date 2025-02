Sabrina Carpenter realiza dueto con Paul Simon mientras el programa celebra 50 años en el aire.

Todd Owyoung/NBC vía Getty Images

Sabrina Carpenter se unió a Paul Simon en un dúo de Homeward Bound

Un elenco lleno de estrellas participó en un especial de tres horas para celebrar el 50 aniversario del legendario programa de comedia estadounidense Saturday Night Live.

El espectáculo SNL50 tuvo lugar el domingo (no sábado) – pero fue en vivo, como siempre, desde el Estudio 8H en el Rockefeller Centre de la ciudad de Nueva York.

El programa, famoso por sus sketches y presentadores famosos, se estrenó en octubre de 1975 y es responsable de lanzar las carreras de legendarios comediantes como Eddie Murphy y Bill Murray.

Algunos volvieron para el especial de aniversario, junto con artistas más jóvenes. Aquí hay algunos de los momentos destacados:

Éxito del pasado

La mujer del momento, Sabrina Carpenter, inició el espectáculo interpretando un dúo junto a Paul Simon, del dúo de rock folk Simon and Garfunkel. La pareja interpretó una versión del éxito de la banda de 1966 Homeward Bound.

Simon apareció por primera vez en la serie de comedia en 1976, cantando la misma canción con George Harrison de The Beatles.

La cantante Espresso Carpenter bromeó diciendo que ni ella ni sus padres habían nacido entonces.

Reunión de Nirvana (nuevamente)

Todd Owyoung/NBC vía Getty Images

Nirvana regresó al escenario con el invitado sorpresa Post Malone, presentado por el actor Adam Sandler. El actor rememoró la última presentación del grupo original con el cantante Kurt Cobain poco antes de su muerte.

Post Malone se unió a Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear para tocar el icónico éxito de la banda Smells Like Teen Spirit.

Esto sucedió después de que los miembros sobrevivientes de la banda de rock de los 90 se reunieran para otra presentación especial el mes pasado para recaudar fondos para el fondo de ayuda de los incendios de Los Ángeles.

Nod a drama legal

Todd Owyoung/NBC vía Getty Images

Los chistes del SNL suelen centrarse en la política o eventos de actualidad, por lo que parecería improbable que uno de los enfrentamientos de celebridades más prominentes actualmente – entre Justin Baldoni y Blake Lively – fuera perdonado.

Las estrellas de It Ends With Us están actualmente envueltas en una amarga disputa legal, con una fecha de juicio fijada para 2026.

En lo que parecía ser una referencia al drama, el esposo de Lively (también nombrado en la demanda) Ryan Reynolds formó parte de una sesión de preguntas y respuestas en la que Tina Fey y Amy Poehler aparecieron en el escenario para responder preguntas de la audiencia.

Cuando le preguntaron cómo estaba, Reynolds respondió: “¡Genial!” Luego, pareciendo preocupado, preguntó: “¿Por qué, qué has escuchado?”