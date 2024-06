Sabre Hospitality presentará SynXis Concierge.AI en HITEC 2024.

Modo Oscuro/Claro

(19/06/24)

Sabre Hospitality está preparando el lanzamiento de SynXis

Concierge.AI, una solución que aprovecha el poder de la IA generativa

para ayudar a los hoteleros a transformar el servicio al cliente que brindan a

los clientes.

Sabre presentará la nueva solución en HITEC

2024 en Charlotte, EE. UU. del 24 al 27 de junio de 2024.

“SynXis Concierge.AI elevará significativamente

la experiencia de servicio al cliente al proporcionar resoluciones rápidas y precisas,” dijo Scott Wilson, Presidente de Sabre Hospitality.

“Esta innovación subraya nuestro compromiso de aprovechar

tecnología de vanguardia para satisfacer y superar las expectativas de nuestros

clientes.”

Dos tumbonas en un resort en Pattaya. Foto de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

SynXis Concierge.AI representa el primer despliegue de IA generativa de Sabre Hospitality,

una tecnología que genera nuevo

contenido a partir de entradas como texto, imágenes y código.

Basándose en

los amplios recursos de datos de Sabre, Concierge.AI proporciona respuestas inmediatas a consultas específicas, asegurando

que la eficacia ya no dependa únicamente del conocimiento y la experiencia del agente

de soporte.

Inicialmente, SynXis Concierge.AI está siendo utilizado

por el equipo de Atención al Cliente y Entrega (CCD) de Sabre para mejorar

el servicio al cliente. Todo el equipo de CCD está equipado con Concierge.AI, preparado para manejar una variedad de interacciones con los clientes,

incluyendo preguntas, solicitudes y resolución de problemas.

Los planes de Sabre Hospitality para SynXis Concierge.AI,

incluyen integración en el portal de la comunidad para mejorar

las capacidades de autoservicio y la empresa también está explorando su aplicación

en productos existentes para impulsar la eficiencia operativa y optimizar

conversiones.

“La IA generativa representa un salto monumental en

tecnología para la industria hotelera,” dijo Amy Read, VP de

Innovación de Sabre Hospitality. “Con SynXis Concierge.AI, no solo estamos

revolucionando el servicio al cliente, sino también desbloqueando nuevas

oportunidades para impulsar la eficiencia operativa y personalizar

la experiencia del huésped. Tenemos los datos y la conectividad para

maximizar el potencial de la IA generativa, y estamos totalmente comprometidos

con la innovación continua, ayudando a nuestros clientes a alcanzar todo su

potencial con esta tecnología transformadora.”

