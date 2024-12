Sabiduría: La ave silvestre más antigua del mundo pone un huevo a los ’74’

La USFWS dijo el X que Wisdom estaba con un nuevo compañero este año y que su compañero anterior Akeakamai no se había visto durante varios años. La especie generalmente se aparea de por vida, pero ya se piensa que ha sobrevivido al menos a tres parejas. Jon Plissner, biólogo de vida silvestre supervisor en el refugio, dijo en el programa Today de BBC Radio 4 que Wisdom es una de los dos a tres millones de albatros de Laysan que viajan a Midway para reproducirse. Dijo que los biólogos desconocían cualquier otra ave cercana a su edad, la más antigua tenía 45 años. “Realmente ha sido notable,” dijo. “Wisdom parece despertar el interés de personas en todo el mundo. Esperamos cada año con aliento contenido su regreso.” Dijo que Wisdom todavía aparentaba tener la energía y los instintos para criar otro polluelo, y que había un 70-80% de probabilidades de que el huevo eclosionara. Los padres albatros comparten las tareas de incubación y, una vez que el polluelo nace, las tareas de alimentación. Wisdom fue identificada y etiquetada por primera vez en 1956 después de poner un huevo. Los albatros de Laysan no se sabe que se reproduzcan antes de los cinco años. Midway Atoll es parte del archipiélago de Hawai, pero no cae dentro del estado de Hawai y se describe como un territorio no incorporado de los Estados Unidos. El refugio de vida silvestre es hogar de la colonia más grande de albatros en el mundo.