Saba Capital publica presentación detallando su plan para ofrecer liquidez sustancial y rendimientos a largo plazo en siete fideicomisos del Reino Unido según Investing.com.

“

Detalles de la necesidad de cambio impulsado por los accionistas debido a los significativos descuentos con respecto al NAV y al rendimiento inferior frente a los benchmarks bajo el liderazgo actual

Destaca la oportunidad para que los accionistas reconstituyan los consejos de administración de los fondos con nuevos directores altamente calificados que se comprometan a abordar los descuentos de los fondos y fortalecer la gobernanza

Visite www.mindthegap-uktrusts.com para descargar la presentación y aprender cómo votar A FAVOR de las resoluciones de Saba antes de las juntas generales

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Saba Capital Management, L.P. (junto con ciertas de sus afiliadas, Saba o nosotros), emitió hoy una presentación que describe su plan para ofrecer valor a los accionistas en siete fondos de inversión del Reino Unido: Baillie Gifford US Growth Trust PLC (USA:LSE), CQS Natural Resources Growth & Income PLC (CYN:LSE), Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC (EWI:LSE), European Smaller Companies Trust PLC (ESCT:LSE), Henderson Opportunities Trust PLC (HOT:LSE), Herald Investment Trust PLC (HRI:LSE) and Keystone Positive Change Investment Trust PLC (KPC:LSE) (colectivamente, los Fondos). La presentación se puede ver aquí.

Como recordatorio, Saba ha convocado juntas generales de estos siete Fondos para brindar a los accionistas la oportunidad de votar sobre resoluciones para remover a los directores existentes de los Fondos y designar directores altamente calificados para reemplazarlos.1 Saba está convocando las juntas generales porque creemos que los consejos de administración actuales y los gestores de inversiones no han logrado un desempeño favorable frente a sus benchmarks, lo que ha resultado en profundos descuentos comerciales con respecto al valor liquidativo, que creemos que solo se han estrechado recientemente como resultado de la inversión de Saba.

Seis de los siete Fondos han programado sus Juntas Generales Requeridas:

HRI: 22 de enero de 2025 a las 12 p.m. GMT

USA: 3 de febrero de 2025 a las 12 p.m. GMT

KPC: 3 de febrero de 2025 a las 12 p.m. GMT

CYN: 4 de febrero de 2025 a las 11 a.m. GMT

HOT: 4 de febrero de 2025 a las 10 a.m. GMT

ESCT: 5 de febrero de 2025 a las 12:30 p.m. GMT

Nota: Las fechas límite de votación para cada Fondo serán anteriores a las fechas de las Juntas Generales.

Para aprender cómo votar A FAVOR de las resoluciones de Saba en cada Fondo, visite https://www.mindthegap-uktrusts.com/meeting-information

Acerca de Saba

Saba Capital Management, L.P. es una firma global de gestión de activos alternativos que busca ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo para un grupo diverso de clientes. Fundada en 2009 por Boaz Weinstein, Saba es pionera en estrategias de valor relativo de crédito y arbitraje estructural de capital. Saba tiene oficinas en la Ciudad de Nueva York y Londres. Obtenga más información en www.sabacapital.com.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Saba Capital Management, L.P. (Saba) publica este anuncio únicamente para información de otros accionistas en cada uno de Baillie Gifford US Growth Trust PLC (USA:LSE), CQS Natural Resources Growth & Income PLC (CYN:LSE), Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC (EWI:LSE), European Smaller Companies Trust PLC (ESCT:LSE), Henderson Opportunities Trust PLC (HOT:LSE), Herald Investment Trust PLC (HRI:LSE) y Keystone Positive Change Investment Trust PLC (KPC:LSE) (los Fondos). Este anuncio no tiene la intención de ser y no constituye ni contiene ninguna recomendación de inversión tal como se define en el Reglamento (UE) No 596/2014 (como parte de la regulación interna en el Reino Unido en virtud de la Ley de Retiro de la Unión Europea de 2018). Ninguna información en este anuncio debe interpretarse como recomendar o sugerir una estrategia de inversión. Nada en este anuncio o en cualquier material relacionado es una afirmación o indica o implica algún resultado específico o probable en ninguna circunstancia en particular. Este anuncio se proporciona meramente con fines informativos generales y no pretende ser, ni debe interpretarse como (1) asesoramiento en materia de inversión, financiera, fiscal o legal, o (2) una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier valor u otra inversión, o para seguir cualquier estilo o estrategia de inversión. Ni la información ni ninguna opinión contenida en este anuncio constituyen un incentivo u oferta para comprar o vender o una solicitud de una oferta para comprar o vender cualquier valor u otra inversión en los Fondos o cualquier otro fondo por parte de Saba o cualquiera de sus afiliadas en cualquier jurisdicción. Este anuncio no considera el objetivo de inversión, la situación financiera, la idoneidad o la necesidad o circunstancias particulares de ninguna persona específica que pueda acceder o revisar este anuncio y no debe tomarse como un asesoramiento sobre los méritos de cualquier decisión de inversión. Este anuncio no tiene la intención de proporcionar la única base para la evaluación de, y no pretende contener toda la información que pueda ser necesaria con respecto a, cualquier inversión potencial en los Fondos. Cualquier persona que tenga dudas sobre los asuntos a los que se refiere este anuncio debe consultar a un asesor financiero autorizado u otra persona autorizada en virtud de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 del Reino Unido. Hasta donde Saba puede y cree, toda la información contenida aquí es precisa y confiable, y se ha obtenido de fuentes públicas que Saba considera precisas y confiables. Sin embargo, dicha información se presenta tal cual, sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, y Saba no ha verificado de forma independiente los datos contenidos en ella. Todas las opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso, y Saba no se compromete a actualizar o complementar ninguna de la información, análisis y opiniones contenidas en este documento.

La referencia aquí a CEFS (y a Saba como su gestor de cartera) se proporciona únicamente para contextualizar las propuestas relacionadas con los Fondos y no tiene la intención de ser, ni lo es, una oferta para vender intereses de ese fondo u otro vehículo gestionado o subasesorado por Saba.

Saba puede continuar realizando transacciones en las acciones y valores de los Fondos, y/o derivados vinculados a ellos (que pueden incluir aquellos que proporcionen exposición económica larga y corta) por un período indefinido después de la fecha de este anuncio y puede aumentar o disminuir sus intereses en tales acciones, valores y/o derivados en cualquier momento.

DECLARACIONES PREDICTIVAS

Este anuncio contiene ciertas declaraciones e información prospectivas que se basan en las creencias de Saba, así como en suposiciones realizadas por, y en información actualmente disponible para, Saba. Estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, afirmaciones sobre estrategias, planes, objetivos, expectativas, intenciones, gastos y suposiciones y otras declaraciones que no son hechos históricos. Cuando se utilizan en este documento, palabras como anticipar, creer, estimar, esperar, pretender, planificar y proyectar y expresiones similares (o sus negativas) tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las vistas actuales de Saba con respecto a eventos futuros, no son garantías de un rendimiento futuro e involucran riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir. Además, ciertas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre eventos futuros que pueden no resultar precisos. Los resultados reales, el rendimiento o los logros pueden variar de manera sustancial y adversa con respecto a lo descrito aquí. No hay garantía o certeza respecto a los precios a los que podrán comercializarse las acciones de los Fondos u otro fondo, y dichos valores pueden no comercializarse a precios que puedan implicarse en este documento. Cualquier estimación, proyección o impacto potencial de las oportunidades identificadas por Saba aquí se basa en suposiciones que Saba considera razonables en la fecha de este documento, pero no hay ninguna garantía o certeza de que los resultados o el rendimiento reales no difieran, y tales diferencias pueden ser materiales y adversas. Ninguna representación o garantía, expresa o implícita, es proporcionada por Saba o cualquiera de sus directores, empleados o agentes en cuanto al logro o razonabilidad de, y no se debe confiar en ninguna proyección, estimación, pronóstico, objetivo, perspectivas o rendimientos contenidos en este documento. Ni Saba ni ninguno de sus directores, empleados, asesores o representantes tendrán ninguna responsabilidad (por negligencia o tergiversación o en responsabilidad extracontractual o bajo contrato o de otra manera) por cualquier pérdida que surja de cualquier uso de la información presentada en este anuncio ni que surja en conexión con este anuncio. Cualquier información financiera, proyecciones, estimaciones, previsiones, objetivos, perspectivas o rendimientos históricos contenidos en este documento no son necesariamente un indicador fiable del rendimiento futuro. Nada en este anuncio debe considerarse como una promesa o representación sobre el futuro. Nada en este anuncio debe considerarse como un pronóstico de beneficios.

DESTINATARIOS PERMITIDOS

En relación con el Reino Unido, este anuncio se emite solo para, y está dirigido solo a, (i) profesionales de la inversión especificados en el Artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera de 2005 enmienda (la Orden), (ii) entidades de alto patrimonio neto y otras personas a quienes se les puede comunicar legalmente, que caen en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden y (iii) personas a quienes se les pueda comunicar o causar una invitación o incentivo para participar en actividad de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de cualquier valor de los Fondos o de cualquier miembro de sus respectivos grupos de manera legal (todas esas personas siendo referidas conjuntamente como Destinatarios Permitidos). Las personas que no son Destinatarios Permitidos no deben actuar ni depender de la información contenida en este anuncio.

DISTRIBUCIÓN

No para su divulgación, publicación o distribución, en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, en, hacia o desde cualquier jurisdicción donde hacerlo constituya una violación de las leyes pertinentes de esa jurisdicción. La distribución de este anuncio en ciertos países puede estar restringida por ley y las personas que accedan a él deben informarse y cumplir con dichas restricciones. Saba rechaza toda responsabilidad donde las personas accedan a este anuncio en violación de cualquier ley o regulación en el país del cual esa persona es ciudadana o en el que reside o está domiciliada.

1 Para USA, habrá una tercera resolución para reducir el tamaño mínimo permitido del consejo de administración de tres a dos directores.

Ver la versión fuente en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250115406034/es/

Inversor

Alliance Advisors

Timothy Marshall / Adam Riches, 0800-102-6570

[email protected]

Medios

Longacre Square Partners

Charlotte Kiaie / Kate Sylvester, +1-646-386-0091

[email protected] / [email protected]

Fuente: Saba Capital Management, L.P.

“