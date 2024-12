SA vs Pak – Marco Jansen quiere que SA sea disciplinado mientras se acerca la final del WTC

Un retorno de 6 por 52 no debería ser descrito en términos que no sean brillantes, pero incluso Marco Jansen te dirá que ninguno de los cuatro lanzamientos con los que consiguió wickets en SuperSport Park el tercer día del primer Test contra Pakistán el sábado fue un verdadero reflejo de sus habilidades.

“Pasé la mayor parte del juego luchando, para ser honesto,” dijo después del día de juego. “Siento que no he sido tan consistente como debería ser, si eso tiene sentido, en cuanto a la línea y longitud. No todo encajaba.”

Esta evaluación se aplica a partes de la bolada en las tres entradas completadas hasta ahora. En la primera de Pakistán, Kagiso Rabada fue de lejos el más amenazador del ataque de Sudáfrica pero se fue sin wickets, mientras que Corbin Bosch admitió que algunos de sus wickets vinieron de bolas en las que los bateadores no necesitaban jugar.

En la primera entrada de Sudáfrica, Pakistán fue a veces apático y ofreció demasiadas bolas de límite a Aiden Markram al principio, y a Bosch más tarde. Luego, en la segunda entrada de Pakistán, Rabada y Dane Paterson lucharon por el ritmo al principio, y Bosch estaba fuera de la marca antes de que Temba Bavuma recurriera a Jansen para que hiciera algo.

El quinto lanzamiento de Jansen fue corto y ancho, y Babar Azam, que acababa de llegar a su cincuenta, no pudo resistirse. Lo lanzó a punto profundo, donde Bavuma había posicionado a Bosch, y Jansen recibió su primer regalo después de Navidad. Dos overs más tarde, Mohammad Rizwan recibió una bola corta angulada hacia abajo y le siguió con un pull medio-harto para ser atrapado detrás. En el siguiente over, Salman Agha condujo con los pies plomizos ante una bola llena y ancha. Hay preguntas por hacer sobre la selección de disparos de los tres bateadores, pero Sudáfrica siempre esperaba que eligieran ese tipo de golpes.

” Sabemos que la mayoría de sus bateadores les gusta jugar un Test cricket positivo. Así que sabemos que si nos mantenemos en nuestras líneas y longitudes, quizás dejen una o dos [bolas], pero sus tendencias son que irán a una,” dijo Jansen. “Siempre supimos que estábamos en el juego, y siempre supimos que algo iba a pasar.”

Lo más cómico estaba por venir cuando Saud Shakeel, con 84, recibió un full toss que lo golpeó en la almohadilla, ya que se perdió un intento de flick. Shakeel fue golpeado bajo la rodilla, lo que dice algo sobre dónde Jansen planeaba que la bola aterrizara antes de que se equivocara un poco.

Toni de Zorzi, Ryan Rickelton y Tristan Stubbs fueron despedidos al final del Día 3•AFP/Getty Images

“Quería ir por el yorker, pero probablemente lo perdí por un largo de espinilla,” dijo Jansen. “Al final del día, la gente puede decir lo que quiera. [Pero] él lo perdió, y es un wicket. Así que estoy feliz por eso.”

Había risas por todas partes cuando Jansen dijo eso, lo cual es un reflejo de lo entretenido que ha sido este Test, aunque la calidad del cricket a veces ha sido cuestionable. Debido a que ambos lados han proporcionado un cricket poco impresionante, creó un concurso, aunque tal vez no un élite. Eso se guardó para los últimos 40 minutos, cuando los lanzadores de Pakistán, mientras defendían sólo 147, ofrecieron aperturas picantes mientras los nubes se reunían sobre sus cabezas para observar los nervios cada vez más enredados de Sudáfrica.

Tres de sus cuatro primeros fueron despedidos con la nueva bola lanzada en las longitudes correctas, que estaba justo por debajo de una buena longitud, incluso cuando los pacers de Pakistán también aprovecharon el bote extra y el aleteo en oferta. Tony de Zorzi, Ryan Rickelton y Tristan Stubbs han tenido su última palabra en este partido, y Sudáfrica no podría estar muy contenta con lo que les sucedió.

“Los tres wickets que consiguieron fueron tres buenos lanzamientos, así que no es como si lanzáramos nuestros wickets,” dijo Jansen. “Eso no es para que parezca mejor. Pero mientras nos saquen con buenos lanzamientos, sólo se puede hacer tanto como bateador. Sólo puedes jugar lo que ves – no puedes prever o premeditar lo que quieres hacer – porque en este pitch, te vas a meter en problemas.”

“Una vez que la bola envejece, es mucho más fácil batear, y es un terreno de puntuación agradable. Así que con la nueva bola, [es] definitivamente se moverá de lado, y luego la bola impar disparará y la bola impar también se mantendrá baja”

Marco Jansen sobre el pitch de SuperSport Park

Si Jansen termina bateando en la persecución, eso podría significar que Sudáfrica está en problemas, aunque batean profundo y él tiene un plan.

“Mi punto de vista mental es ser lo más disciplinado posible durante el mayor tiempo posible. Sabemos que con la nueva bola, se mueve bastante rápido aquí – especialmente en la segunda entrada del juego,” dijo. “Una vez que la bola envejece, es mucho más fácil batear, y es un terreno de puntuación agradable. Así que con la nueva bola, [es] definitivamente se moverá de lado, y luego la bola impar disparará y la bola impar también se mantendrá baja.”

“Desde mi perspectiva, si la bola dispara, sólo saca las manos del camino, y luego si la bola se mantiene un poco baja, sólo mantente agradable y apretado en términos de tu bate junto a tu almohadilla. Esas dos son las difíciles de mantener fuera. Las bolas que se mueven de lado, estamos acostumbrados a eso, así que creo que esos van a ser los desafíos para mañana.”

Explicado en esos términos puramente cricket, suena como si Sudáfrica tuviera un buen entendimiento de lo que se requiere de ellos. Pero habrá mucho más que sólo bate contra bola el domingo. Hay la expectativa de asegurar esta victoria para llegar a la final del World Test Championship del próximo año, y la presión de ser sudafricano en una persecución. También puede pensar que hay algo de acolchonamiento porque Sudáfrica sólo necesita ganar uno de este y el próximo Test. Pero ponerse en una situación de debe ganar en Newlands vendrá con su propio conjunto de juegos mentales.

Sudáfrica querrá terminar el trabajo aquí, pero para eso, necesitarán el tipo de acero que aún no se ha mostrado en SuperSport Park. Pero con tanto en juego, puede ser hora de algo que no hemos visto hasta ahora.