Ruth Jones protagoniza la nueva serie de Harlan Coben en Netflix: Escapar

El actor irlandés del Norte, Nesbitt, que protagonizó la última serie de Netflix de Coben, Missing You, interpretará a Simon Greene, un padre cuya hija Paige (Ellie de Lange) se escapa de casa.

Jones aparecerá en la nueva serie, junto a otros actores reconocidos como Minnie Driver, Jon Pointing, Alfred Enoch, Lucian Msamati, Annette Badland y Tracy-Ann Oberman.

Run Away se filmará a finales de este mes en el noroeste de Inglaterra, incluyendo Manchester.

Harlan Coben lanzará nueva serie de Netflix Run Away



¡Tenemos noticias — RUN AWAY de @HarlanCoben está en producción! pic.twitter.com/VbawhUJUwq

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 21 de enero de 2025

Esta serie verá la historia trasladada al Reino Unido desde los EE. UU. siguiendo las adaptaciones anteriores de Coben para Netflix – esta marca la número 13.

Harlan Coben revela el elenco de Run Away



El elenco de Run Away presenta algunos nombres famosos en el mundo del entretenimiento, incluyendo a James Nesbitt y Ruth Jones.

“Jimmy Nesbitt, Ruth Jones, Alfred Enoch, Lucian Msamati y Minnie Driver – el elenco es una maravilla. No puedo esperar para empezar a filmar,” dijo Coben.

Danny Brocklehurst, quien ha adaptado varias novelas de Coben, incluido Fool Me Once protagonizada por Michelle Keegan y Dame Joanna Lumley, servirá como escritor principal.

Él dijo: “Es un enorme placer volver a trabajar con Netflix, Harlan y el increíble equipo de Quay Street Productions para producir otro thriller retorcido.

“El éxito fenomenal de Fool Me Once ha establecido un listón alto pero con la trama emocionalmente universal de Run Away y un gran elenco, esperamos poder dar a la audiencia otro viaje fantástico.”

Cómo ver Missing You



Missing You se estrenó el día de Año Nuevo este año y para aquellos que no la vieron, está disponible para ver en Netflix.

También puedes ver Fool Me Once, Stay Close, The Stranger, Safe, Innocent, Hold Tight, The Woods y Gone For Good de Harlan Coben en Netflix.