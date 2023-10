Russians taking over deserted Ukrainian residences in occupied areas

Las “administraciones” de ocupación rusas en los territorios ocupados de Ucrania están llevando a cabo inspecciones en hogares ucranianos abandonados como parte de sus preparativos para la temporada de calefacción, para luego proceder a confiscar estas propiedades, según ha informado el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania o NRC.

El proceso comienza con los rusos inspeccionando las casas abandonadas, centrándose especialmente en aquellas propiedades cuyos propietarios han dejado de pagar las facturas de servicios públicos. Esto afecta principalmente a personas obligadas a abandonar sus residencias debido a la ocupación.

Estas propiedades ocupadas se marcan oficialmente con la etiqueta “propiedad de la administración militar” y luego se asignan al personal militar ruso.

El NRC sugiere que esta estrategia ayuda efectivamente a las fuerzas militares rusas a adquirir los hogares abandonados por los ucranianos que huyeron de la ocupación.

Ivan Fedorov, alcalde de la temporalmente ocupada Melitopol, informó previamente que los rusos en la parte capturada de la Oblast de Zaporizhzhya están confiscando viviendas a los residentes locales. Mencionó que los apartamentos de aquellos que han evacuado los territorios ocupados son los primeros en ser sometidos a un proceso llamado “nacionalización” por parte de las fuerzas de ocupación.

Además, Fedorov señaló que los rusos parecen indiferentes a si estas propiedades están habitadas actualmente.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine