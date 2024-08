Rusos huyendo del avance de Ucrania se apresuran a Kursk

En la ciudad rusa de Kursk, a varias docenas de millas del corazón de la lucha, el empuje sorpresa de Ucrania en Rusia no es visible ni siquiera como humo en el horizonte. Pero las cicatrices de su impacto son imposibles de perder.

Más de 130,000 personas, según las autoridades rusas, han huido de áreas fronterizas o han sido evacuadas desde que las fuerzas ucranianas comenzaron su incursión el 6 de agosto. Muchos se encuentran en esta capital regional, una ciudad de alrededor de medio millón.

Durante una visita reciente, la gente esperaba en largas filas para ayuda con alojamiento y otras necesidades básicas como mantas. Forcejearon por posición y a veces empujaron, pero no se movieron cuando las sirenas sonaban repetidamente, advirtiendo de un posible ataque de dron o misil.

Muchas paredes tenían carteles buscando noticias de seres queridos que vivían en el camino de la incursión ucraniana. Algunos fueron colocados por Lyubov Prilutskaya, de 36 años, residente de Kursk que ha perdido contacto con sus padres en Sudzha, una ciudad a seis millas de la frontera que Ucrania ahora dice que controla completamente.

“No querían irse”, dijo. “Y luego fue demasiado tarde.”

Otros escaparon, dijo la Sra. Prilutskaya, porque “abandonaron el territorio por sí mismos”, antes de cualquier advertencia oficial o ayuda con la evacuación. Se enteró del peligro que acechaba a sus padres solo cuando uno de sus vecinos llamó, preguntando si sabía de algún lugar para quedarse en Kursk.

“¿Por qué no reaccionó la cúpula?”, preguntó. “¿Por qué no informaron a la gente?”

Muchos de los que huyeron de las áreas fronterizas hablaron de shock y confusión.